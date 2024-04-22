Куриные крылышки – очень простой и при этом вкусный продукт, которые можно жарить, запекать, тушить с соусом и чесноком. Очень важно перед приготовлением – правильно их замариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных крылышек с медом, соевым соусом и чесноком.

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Ингредиенты:

500 г куриных крылышек

соль, перец по вкусу

2 ст. л. растительного масла

2-3 зубчика чеснока

3 ст. л. кетчупа

3 ст. л. соевого соуса

2 ч. л. меда

зеленый лук

кунжут

Способ приготовления:

1. Куриные крылышки при необходимости разрежьте, посыпьте солью, перцем и оставьте на 10 минут.

2. Сковороду разогрейте и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон на растительном масле. Туда же добавьте измельченный чеснок и обжарьте 1-2 минуты.

4. После добавьте кетчуп, соевый соус и мед, перемешайте и тушите 7-10 минут на малом огне, несколько раз переверните крылышки.

Готовые крылышки посыпьте нарезанным зеленым луком и кунжутом!

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