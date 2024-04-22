Идеально для пикника: жареные куриные крылышки в медово-соевом соусе

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Идеально для пикника: жареные куриные крылышки в медово-соевом соусе

Куриные крылышки – очень простой и при этом вкусный продукт, которые можно жарить, запекать, тушить с соусом и чесноком. Очень важно перед приготовлением – правильно их замариновать.

Как вкусно приготовить крылышки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных крылышек с медом, соевым соусом и чесноком. 

Куриные крылышки в соусе с чесноком
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Ингредиенты: 

  • 500 г куриных крылышек
  • соль, перец по вкусу
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 3 ст. л. кетчупа
  • 3 ст. л. соевого соуса
  • 2 ч. л. меда
  • зеленый лук
  • кунжут

Способ приготовления: 

1. Куриные крылышки при необходимости разрежьте, посыпьте солью, перцем и оставьте на 10 минут.

Куриные крылышки

2. Сковороду разогрейте и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон на растительном масле. Туда же добавьте измельченный чеснок и обжарьте 1-2 минуты.

Соус для блюда

4. После добавьте кетчуп, соевый соус и мед, перемешайте и тушите 7-10 минут на малом огне, несколько раз переверните крылышки. 

Крылышки в меде и соусе

Готовые крылышки посыпьте нарезанным зеленым луком и кунжутом!

Готовое блюдо

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