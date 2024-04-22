Идеально для пикника: жареные куриные крылышки в медово-соевом соусе
Куриные крылышки – очень простой и при этом вкусный продукт, которые можно жарить, запекать, тушить с соусом и чесноком. Очень важно перед приготовлением – правильно их замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных крылышек с медом, соевым соусом и чесноком.
Ингредиенты:
- 500 г куриных крылышек
- соль, перец по вкусу
- 2 ст. л. растительного масла
- 2-3 зубчика чеснока
- 3 ст. л. кетчупа
- 3 ст. л. соевого соуса
- 2 ч. л. меда
- зеленый лук
- кунжут
Способ приготовления:
1. Куриные крылышки при необходимости разрежьте, посыпьте солью, перцем и оставьте на 10 минут.
2. Сковороду разогрейте и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон на растительном масле. Туда же добавьте измельченный чеснок и обжарьте 1-2 минуты.
4. После добавьте кетчуп, соевый соус и мед, перемешайте и тушите 7-10 минут на малом огне, несколько раз переверните крылышки.
Готовые крылышки посыпьте нарезанным зеленым луком и кунжутом!
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