Мидии не только очень вкусные и простые в приготовлении, но еще и очень полезные. Специалисты утверждают, что в мидиях содержится огромное количество витаминов, в частности А, С, D, РР, Е и группа В. Полезных минералов в мидиях также очень много: кальций, фосфор, магний, натрий, железо – данный перечень далеко не полный. Стоит отметить, что мидии содержат минимум жиров. Они низкокалорийны, однако при этом прекрасно насыщают. Это означает, что их можно и нужно употреблять людям, борющимся с лишним весом либо просто следящим за своей фигурой.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусных мидий с камамбером, чили, чесноком и пармезаном.

Ингредиенты:

Мидии в створках 1 кг

Дополнительно:

Камамбер 1 шт 250 г

Пармезан 5 ст.л

Петрушка пучок

Соль и перец по вкусу

Чили хлопья 1/2 ч.л

Чеснок 3 зуб.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты смешайте между собой в однородную массу, и сформируйте шарики.

2. Мидии разморозьте в холодной воде, очистите от водорослевой ножки и наличия песка, и на каждую выложите по одному- два шарика в зависимости от размера мидии, и немного прижмите.

3. Готовьте в духовке 10 минут при 200 С.

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