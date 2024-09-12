Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю – на ум всегда приходят ватрушки. Такие булочки получаются пышными, и их очень удобно брать с собой на перекус. А вместо классического дрожжевого теста лучше будет сделать творожное.

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Идея приготовления ватрушки на сырном тесте опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Да еще и гораздо проще.

Ингредиенты для теста:

сыр кисломолочный 9% – 200 г

яйцо – 1 шт.

мука – 100 г

мед – 2 ч.л.

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты хорошо смешать.

2. По желанию можно дополнительно сбить миксером.

3. Тесто разделить на 2 части.

4. Скатить в шарики и сформировать ватрушки, сделав углубление для начинки посередине.

Ингредиенты для начинки:

творог кисломолочный 9% - 150 г

яйцо – 1 шт.

мед – 2 ч.л.

щепотка ванилина

Способ приготовления:

1. Хорошо смешать все ингредиенты ложкой или взбить блендером.

2. Выложить начинку.

3. Готовить в духовке при температуре 180 градусов (режим конвекция) 20-25 минут.

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