Идеально к чаю или кофе: как приготовить рыхлые ватрушки на творожном тесте.
Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю – на ум всегда приходят ватрушки. Такие булочки получаются пышными, и их очень удобно брать с собой на перекус. А вместо классического дрожжевого теста лучше будет сделать творожное.
Идея приготовления ватрушки на сырном тесте опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Да еще и гораздо проще.
Ингредиенты для теста:
- сыр кисломолочный 9% – 200 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 100 г
- мед – 2 ч.л.
- разрыхлитель – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты хорошо смешать.
2. По желанию можно дополнительно сбить миксером.
3. Тесто разделить на 2 части.
4. Скатить в шарики и сформировать ватрушки, сделав углубление для начинки посередине.
Ингредиенты для начинки:
- творог кисломолочный 9% - 150 г
- яйцо – 1 шт.
- мед – 2 ч.л.
- щепотка ванилина
Способ приготовления:
1. Хорошо смешать все ингредиенты ложкой или взбить блендером.
2. Выложить начинку.
3. Готовить в духовке при температуре 180 градусов (режим конвекция) 20-25 минут.
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