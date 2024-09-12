Идеально к чаю или кофе: как приготовить рыхлые ватрушки на творожном тесте.

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Идеально к чаю или кофе: как приготовить рыхлые ватрушки на творожном тесте.

Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю – на ум всегда приходят ватрушки. Такие булочки получаются пышными, и их очень удобно брать с собой на перекус. А вместо классического дрожжевого теста лучше будет сделать творожное.

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Идея приготовления ватрушки на сырном тесте опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Да еще и гораздо проще.

Идеально к чаю или кофе: как приготовить рыхлые ватрушки на творожном тесте.

Ингредиенты для теста:

  • сыр кисломолочный 9% – 200 г
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 100 г
  • мед – 2 ч.л.
  • разрыхлитель – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Идеально к чаю или кофе: как приготовить рыхлые ватрушки на творожном тесте.

1. Все ингредиенты хорошо смешать.

2. По желанию можно дополнительно сбить миксером.

Идеально к чаю или кофе: как приготовить рыхлые ватрушки на творожном тесте.

3. Тесто разделить на 2 части.

4. Скатить в шарики и сформировать ватрушки, сделав углубление для начинки посередине.

Идеально к чаю или кофе: как приготовить рыхлые ватрушки на творожном тесте.

Ингредиенты для начинки:

  • творог кисломолочный 9% - 150 г
  • яйцо – 1 шт.
  • мед – 2 ч.л.
  • щепотка ванилина

Способ приготовления:

Идеально к чаю или кофе: как приготовить рыхлые ватрушки на творожном тесте.

1. Хорошо смешать все ингредиенты ложкой или взбить блендером.

2. Выложить начинку.

3. Готовить в духовке при температуре 180 градусов (режим конвекция) 20-25 минут.

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