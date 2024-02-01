Идеально подходит к вину: оригинальные брускеты с виноградом и сыром бри.

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Идеально подходит к вину: оригинальные брускеты с виноградом и сыром бри.

В прикуске к вину всегда хочется легких и вкусных закусок. Это могут быть фрукты, изысканный сыр с плесенью, прошуто. И все эти продукты можно совместить в одном блюде. Выйдут изысканные брускеты, на приготовление которых вы потратите максимально мало времени.

Идея приготовления изысканных брускет к вину с виноградом опубликована на странице фудблогера с ником sni_danke в Instagram. Девушка использует именно поджаренный багет – так гораздо вкуснее.

Идеально подходит к вину: оригинальные брускеты с виноградом и сыром бри.

Ингредиенты:

  • сыр бри или камамбер
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  • прошуто
  • виноград
  • мед

Способ приготовления:

Идеально подходит к вину: оригинальные брускеты с виноградом и сыром бри.

1. Виноград обжарить на сливочном масле с медом.

2. Нарезать багет для брускета.

Идеально подходит к вину: оригинальные брускеты с виноградом и сыром бри.

3. Чтобы он был хрустящим – можно подсушить в духовке или на гриле.

4. Выложить кусочки сыра.

Идеально подходит к вину: оригинальные брускеты с виноградом и сыром бри.

5. Выложить прошуто.

6. Уложить поджаренный виноград.

Идеально подходит к вину: оригинальные брускеты с виноградом и сыром бри.

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