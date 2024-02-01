Идеально подходит к вину: оригинальные брускеты с виноградом и сыром бри.
В прикуске к вину всегда хочется легких и вкусных закусок. Это могут быть фрукты, изысканный сыр с плесенью, прошуто. И все эти продукты можно совместить в одном блюде. Выйдут изысканные брускеты, на приготовление которых вы потратите максимально мало времени.
Идея приготовления изысканных брускет к вину с виноградом опубликована на странице фудблогера с ником sni_danke в Instagram. Девушка использует именно поджаренный багет – так гораздо вкуснее.
Ингредиенты:
- сыр бри или камамбер
- прошуто
- виноград
- мед
Способ приготовления:
1. Виноград обжарить на сливочном масле с медом.
2. Нарезать багет для брускета.
3. Чтобы он был хрустящим – можно подсушить в духовке или на гриле.
4. Выложить кусочки сыра.
5. Выложить прошуто.
6. Уложить поджаренный виноград.
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