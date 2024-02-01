В прикуске к вину всегда хочется легких и вкусных закусок. Это могут быть фрукты, изысканный сыр с плесенью, прошуто. И все эти продукты можно совместить в одном блюде. Выйдут изысканные брускеты, на приготовление которых вы потратите максимально мало времени.

Идея приготовления изысканных брускет к вину с виноградом опубликована на странице фудблогера с ником sni_danke в Instagram. Девушка использует именно поджаренный багет – так гораздо вкуснее.

Ингредиенты:

сыр бри или камамбер

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прошуто

виноград

мед

Способ приготовления:

1. Виноград обжарить на сливочном масле с медом.

2. Нарезать багет для брускета.

3. Чтобы он был хрустящим – можно подсушить в духовке или на гриле.

4. Выложить кусочки сыра.

5. Выложить прошуто.

6. Уложить поджаренный виноград.

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