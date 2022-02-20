Идеальное картофельное пюре: когда нужно бросать овощ в воду

Горячее картофельное пюре – неотъемлемое дополнение любого застолья. Но даже такое простое блюдо нужно готовить по особой технологии. Часто бывает, что в гарнире много комочков или наоборот консистенция жидкая. И все это зависит от способа отваривания овоща.

О том, как правильно отваривать и резать картофель на пюре, рассказало американское интернет-издание The Sun.

Для того, чтобы приготовить вкусное картофельное пюре нужно:

1. Картофель нарезать одинаковыми кругами.

2. Закинуть картофель сначала в холодную воду и уже тогда довести до кипения.

3. Обсушить картофель на пару после отваривания, оставив в дуршлаге с полотенцем сверху.

4. Посолить картофель нужно еще в сыром виде.

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Также, сливки или молоко перед добавлением нужно нагреть. А для того чтобы сделать пюре идеальной консистенции, картофель нужно не мять, а перетереть.

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