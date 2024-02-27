Идеальное мягкое тесто "Водолаз" для запеченных пирожков: зачем его погружать в воду

Екатерина Ягович
Лайфхаки
2 минуты
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Идеальное мягкое тесто 'Водолаз' для запеченных пирожков: зачем его погружать в воду

Дрожжевое тесто для запеченных пирожков должно быть пышным и мягким. Для того, чтобы достичь желаемого эффекта, вам понадобится один простой лайфхак. Тесто, приготовленное по такой технологии, называют "Водолаз".

Идея приготовления идеального мягкого теста "Водолаз" на пирожки опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia_smachno_tyt в Instagram. После замешивания тесто нужно погрузить в воду и подождать, пока оно набухнет.

Идеальное мягкое тесто ''Водолаз'' для запеченных пирожков: зачем его погружать в воду
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Ингредиенты:

  • молоко – 250 мл
  • масло – 50 г
  • яйца – 2 шт
  • сахар – 100 г
  • дрожжи – 20 г (прессованные)
  • соль – щепотка
  • мука – 600-700 г
  • масло – 50 мл
  • ванильный сахар – 10 г

Способ приготовления:

Идеальное мягкое тесто ''Водолаз'' для запеченных пирожков: зачем его погружать в воду

1. Дрожжи развести в теплом молоке.

2. Добавить растопленное масло, сахар, яйца, растительное масло, соль, ванильный сахар.

Идеальное мягкое тесто ''Водолаз'' для запеченных пирожков: зачем его погружать в воду

3. Тщательно перемешать.

4. Добавить постепенно муку и вымесить тесто.

Идеальное мягкое тесто ''Водолаз'' для запеченных пирожков: зачем его погружать в воду

5. Положить тесто в пакет, смазанный внутри растительным маслом.

Идеальное мягкое тесто ''Водолаз'' для запеченных пирожков: зачем его погружать в воду

6. Хорошо завязать, но в пакете должно быть место для схождения теста.

7. Положить пакет с тестом в воду комнатной температуры примерно в час. Когда пакет всплывет – тесто готовое.

Идеальное мягкое тесто ''Водолаз'' для запеченных пирожков: зачем его погружать в воду

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