Дрожжевое тесто для запеченных пирожков должно быть пышным и мягким. Для того, чтобы достичь желаемого эффекта, вам понадобится один простой лайфхак. Тесто, приготовленное по такой технологии, называют "Водолаз".

Идея приготовления идеального мягкого теста "Водолаз" на пирожки опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia_smachno_tyt в Instagram. После замешивания тесто нужно погрузить в воду и подождать, пока оно набухнет.

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Ингредиенты:

молоко – 250 мл

масло – 50 г

яйца – 2 шт

сахар – 100 г

дрожжи – 20 г (прессованные)

соль – щепотка

мука – 600-700 г

масло – 50 мл

ванильный сахар – 10 г

Способ приготовления:

1. Дрожжи развести в теплом молоке.

2. Добавить растопленное масло, сахар, яйца, растительное масло, соль, ванильный сахар.

3. Тщательно перемешать.

4. Добавить постепенно муку и вымесить тесто.

5. Положить тесто в пакет, смазанный внутри растительным маслом.

6. Хорошо завязать, но в пакете должно быть место для схождения теста.

7. Положить пакет с тестом в воду комнатной температуры примерно в час. Когда пакет всплывет – тесто готовое.

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