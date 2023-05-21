Идеальное тесто для домашних эклеров: делимся технологией приготовления
Вкусные заварные эклеры с кремом – это идеальный десерт к чаю. Особенно, если он приготовлен в домашних условиях. Нужно только правильно сделать тесто, чтобы оно получилось нежным и тягучим.
Идея приготовления идеального теста для домашних эклеров опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram.
Ингредиенты для заварного теста на 10-12 штук:
- 160 грамм воды
- 80 грамм сливочного масла
- щепотка соли
- 1 ч.л. сахара
- 120 граммов муки
- 2-3 средних яйца
Ингредиенты для крема:
- 500 мл молока
- 2 яйца
- 150 граммов сахара
- 2 ст.л. муки
- 100 граммов масла
Способ приготовления:
1. Соединяем масло и воду, кладем в кастрюлю, ставим на плиту. Добавим сахар, соль. Делаем средний огонь и ждем, чтобы масло растопилось и почти закипело.
2. Снимаем кастрюлю с огня и добавляем муку. Хорошо вымешиваем и возвращаем кастрюлю на огонь, чтобы подсушить тесто.
3. На дне кастрюли появится белая пленка от теста. Приблизительно через 15-20 секунд.
4. Перекладываем тесто в миску, оставляем остыть;
5. Вбиваем в отдельную посуду яйца, взбиваем и добавляем частями в охлажденное тесто. Сначала добавляем примерно 1 яйцо и вымешиваем лопаткой, так как консистенция теста не должна быть слишком жидкая. Затем добавляем еще часть яичной массы и хорошо вымешиваем. Этот процесс мы повторяем до тех пор, пока масса не станет мягкой и не будет легко спадать с венчика. Чем мягче становится тесто – тем меньше яиц мы добавляем.
6. Переводим тесто в кондитерский мешок. Желательно иметь кондитерскую насадку. Отжимаем эклеры на противень застеленный пергаментом. Выпекаем при температуре 190 градусов примерно 35 минут.
7. Первые 20 минут духовку ни в коем случае не открываем. Эклеры должны быть румяными. На всякий случай вытяните лучше 1 и посмотрите, не упадет ли.
8. Для крема соединяем 2 яйца, слегка перемешиваем. Добавляем сахар, перемешиваем. Сюда же 2 ст.л. муки и ванильный сахар.
9. Вливаем молоко и отправляем на плиту. Варим на среднем огне постоянно помешивая до загустения.
10. Снимаем с огня и даем остыть. Можно накрыть пищевой плёнкой. В едва теплый крем добавляем масло комнатной температуры. Хорошо вымешиваем.
11. Эклеры начиняем кремом. Растапливаем импульсами шоколад в микроволновке и украшаем эклеры.
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