Вкусные заварные эклеры с кремом – это идеальный десерт к чаю. Особенно, если он приготовлен в домашних условиях. Нужно только правильно сделать тесто, чтобы оно получилось нежным и тягучим.

Идея приготовления идеального теста для домашних эклеров опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram.

Ингредиенты для заварного теста на 10-12 штук:

160 грамм воды

80 грамм сливочного масла

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щепотка соли

1 ч.л. сахара

120 граммов муки

2-3 средних яйца

Ингредиенты для крема:

500 мл молока

2 яйца

150 граммов сахара

2 ст.л. муки

100 граммов масла

Способ приготовления:

1. Соединяем масло и воду, кладем в кастрюлю, ставим на плиту. Добавим сахар, соль. Делаем средний огонь и ждем, чтобы масло растопилось и почти закипело.

2. Снимаем кастрюлю с огня и добавляем муку. Хорошо вымешиваем и возвращаем кастрюлю на огонь, чтобы подсушить тесто.

3. На дне кастрюли появится белая пленка от теста. Приблизительно через 15-20 секунд.

4. Перекладываем тесто в миску, оставляем остыть;

5. Вбиваем в отдельную посуду яйца, взбиваем и добавляем частями в охлажденное тесто. Сначала добавляем примерно 1 яйцо и вымешиваем лопаткой, так как консистенция теста не должна быть слишком жидкая. Затем добавляем еще часть яичной массы и хорошо вымешиваем. Этот процесс мы повторяем до тех пор, пока масса не станет мягкой и не будет легко спадать с венчика. Чем мягче становится тесто – тем меньше яиц мы добавляем.

6. Переводим тесто в кондитерский мешок. Желательно иметь кондитерскую насадку. Отжимаем эклеры на противень застеленный пергаментом. Выпекаем при температуре 190 градусов примерно 35 минут.

7. Первые 20 минут духовку ни в коем случае не открываем. Эклеры должны быть румяными. На всякий случай вытяните лучше 1 и посмотрите, не упадет ли.

8. Для крема соединяем 2 яйца, слегка перемешиваем. Добавляем сахар, перемешиваем. Сюда же 2 ст.л. муки и ванильный сахар.

9. Вливаем молоко и отправляем на плиту. Варим на среднем огне постоянно помешивая до загустения.

10. Снимаем с огня и даем остыть. Можно накрыть пищевой плёнкой. В едва теплый крем добавляем масло комнатной температуры. Хорошо вымешиваем.

11. Эклеры начиняем кремом. Растапливаем импульсами шоколад в микроволновке и украшаем эклеры.

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