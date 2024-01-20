Для того, чтобы домашние пельмени получились удачными – нужно правильно приготовить тесто. Чтобы изделия не разваривались, получились мягкими и сочными. Для основания идеально подходит молоко.

Идея приготовления идеального теста на пельмени опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich ) в Instagram. Рецепт подробный и очень простой.

Ингредиенты:

вода – 125 г

молоко – 100 г

соль – 1/2 ч.л.

масло – 50 г

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мука – 400 г

можно взять только воду – 225 г

Ингредиенты для начинки:

фарш – 500 г

соль, специи

чеснок – пару зубчиков, немного лука

Способ приготовления:

1. В кастрюле соединить воду, молоко, соль и масло. Поставить кастрюлю на плиту и довести содержимое до кипения.

2. Муку просеять в глубокую миску и влить в нее горячую жидкость. Сначала перемешать массу вилкой (потому что она горячая), а затем руками до гладкости и однородности. Если тесто будет липким – добавить еще немного муки.

3. Положить тесто в пакет и оставить на столе на 30-40 минут.

4. Подготовить начинку.

5. Фарш соединить со специями, натертым чесноком и луком.

6. Раскатать часть теста. Остальное положить в пакет. Очень тонко раскатывать не нужно, чтобы пельмени не порвались во время варки. Тесто липнуть не должно. Но если у вас немного липнет – подсыпайте муку.

5. Формочкой вырезать кружочки из теста. В центр кружочка положить фарш, сформировать пельмени. Начинки класть в меру.

6. Дальше можно морозить или варить.

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