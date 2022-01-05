Идеальное тесто для хачапури и пирожков: рецепт быстрого приготовления
Хачапури от Бабули Сусанны
Тесто (хачапури, пирожки с капустой, с картошкой)
1,5 кг муки
50 грамм дрожжи свежие
30 г масло сливочное
1 литр воды тёплой
30 грамм соли
30 грамм сахара
Замесили тесто, смочили руки растительным маслом и сформировали клубок и оставили в миске накрытым полотенцем на 30-40 минут
Из этого объема теста, сформировали 20 шариков, это будущие 20 шт хачапури
Можно использовать любую начинку
У нас: моцарелла на терке 80% и 20% пюре картофельное, щепотка соли
Хачапури собираем, как хинкали и жарим с двух сторон на сухой сковороде, после смажьте сливочным маслом
Приятного аппетита!
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