Идеальное тесто для хрустящих жареных пирожков: не будет жирным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Идеальное тесто для хрустящих жареных пирожков: не будет жирным

Жареные на сковородке пирожки довольно часто получаются жирными. Чтобы такого не произошло – нужно правильно сделать тесто. Лучшим решением будет воспользоваться следующей технологией.

Идея приготовления идеального хрустящего теста для жареных пирожков опубликована на странице фудблогера Тамары с ником tomka recepti в Instagram. Внутрь можно положить картошку или капусту.

Идеальное тесто для хрустящих жареных пирожков: не будет жирным

Ингредиенты:

  • вода в которой варился картофель – 500 мл.
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • дрожжи сухие – 1 ч.л.
  • масло – 50 мл.
  • мука – 650-750 г

Способ приготовления:

Идеальное тесто для хрустящих жареных пирожков: не будет жирным

1. Все. кроме муки соединить в чаше миксера.

2. Добавить постепенно муку и замешивать тесто 10 минут. Оно не должно липнуть к рукам.

Идеальное тесто для хрустящих жареных пирожков: не будет жирным

3. Оставить тесто на 1-1,5 часа, чтобы оно поднялось.

4. Для начинки картофель отварить до готовности, оставить воду для теста.

Идеальное тесто для хрустящих жареных пирожков: не будет жирным

5. Лук измельчить, поджарить на масле или масле до золотистого цвета.

6. Добавить к картофелю укроп, разомкнуть до однородности.

7. Для начинки из капусты лук и морковь жарить на растительном масле, добавить мелко нарезанную капусту, соль, перец, паприку и жарить до готовности под крышкой. Начинка готова.

Идеальное тесто для хрустящих жареных пирожков: не будет жирным

8. Когда тесто поднялось – разделить его на весах по 80 г на пирожок.

9. Сформировать пирожки.

Идеальное тесто для хрустящих жареных пирожков: не будет жирным

10. Жарить на масле, на среднем огне, чтобы они успевали хорошо пропекаться внутри, с обеих сторон до золотистого цвета.

11. Выложить на салфетки, чтобы лишнее масло на ней осталось.

Идеальное тесто для хрустящих жареных пирожков: не будет жирным

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