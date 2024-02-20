Сладкие орешки со сгущенкой – это десерт, о котором знает не одно поколение. Главное условие для того, чтобы изделия получились удачными – сделать правильно тесто. Поэтому, чтобы не прогадать с пропорциями, соблюдайте следующую технологию.

Идея приготовления идеальных орешков со сгущенкой опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Изделия будут иметь приятный золотистый цвет.

Ингредиенты:

400 г муки

200 г сливочного масла

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100 г сахара

2 яйца

2 г ванилина

1 ч.л. соды

0,5 ч.л. соли

Ингредиенты для начинки:

1 банка вареной сгущенки

орешки по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца с сахаром, ванильным сахаром взбить миксером до светлой пышной массы 5-10 минут.

2. Добавить растопленное сливочное масло и снова немного взбить 1-2 минуты.

3. Добавить соль, по желанию ванилин, просеянную муку и соду гашенную уксусом, немного перемешать лопаткой, а затем руками замешать мягкое и эластичное тесто 5 минут.

4. Накрыть полотенцем и оставить отдохнуть на 30 минут, а после сформировать маленькие шарики.

5. Переложить шарики и выпекать 4-5 минут до золотистой корочки.

6. К вареному сгущенку добавить измельченный арахис и перемешать.

7. Начинить половинки орешков и соединить в целый.

8. По желанию посыпать сахарной пудрой.

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