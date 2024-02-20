Идеальное тесто для орешков со сгущенкой: крошиться не будет

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
12
Орешки со сгущенным молоком

Сладкие орешки со сгущенкой – это десерт, о котором знает не одно поколение. Главное условие для того, чтобы изделия получились удачными – сделать правильно тесто. Поэтому, чтобы не прогадать с пропорциями, соблюдайте следующую технологию.

Идея приготовления идеальных орешков со сгущенкой опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Изделия будут иметь приятный золотистый цвет.

Идеальное тесто для орешков со сгущенкой: крошиться не будет

Ингредиенты:

  • 400 г муки
  • 200 г сливочного масла
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  • 100 г сахара
  • 2 яйца
  • 2 г ванилина
  • 1 ч.л. соды
  • 0,5 ч.л. соли

Ингредиенты для начинки:

  • 1 банка вареной сгущенки
  • орешки по вкусу

Способ приготовления:

Идеальное тесто для орешков со сгущенкой: крошиться не будет

1. Яйца с сахаром, ванильным сахаром взбить миксером до светлой пышной массы 5-10 минут.

2. Добавить растопленное сливочное масло и снова немного взбить 1-2 минуты.

Идеальное тесто для орешков со сгущенкой: крошиться не будет

3. Добавить соль, по желанию ванилин, просеянную муку и соду гашенную уксусом, немного перемешать лопаткой, а затем руками замешать мягкое и эластичное тесто 5 минут.

4. Накрыть полотенцем и оставить отдохнуть на 30 минут, а после сформировать маленькие шарики.

Идеальное тесто для орешков со сгущенкой: крошиться не будет

5. Переложить шарики и выпекать 4-5 минут до золотистой корочки.

Идеальное тесто для орешков со сгущенкой: крошиться не будет

6. К вареному сгущенку добавить измельченный арахис и перемешать.

Идеальное тесто для орешков со сгущенкой: крошиться не будет

7. Начинить половинки орешков и соединить в целый.

8. По желанию посыпать сахарной пудрой.

Идеальное тесто для орешков со сгущенкой: крошиться не будет

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