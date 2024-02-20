Идеальное тесто для орешков со сгущенкой: крошиться не будет
Сладкие орешки со сгущенкой – это десерт, о котором знает не одно поколение. Главное условие для того, чтобы изделия получились удачными – сделать правильно тесто. Поэтому, чтобы не прогадать с пропорциями, соблюдайте следующую технологию.
Идея приготовления идеальных орешков со сгущенкой опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Изделия будут иметь приятный золотистый цвет.
Ингредиенты:
- 400 г муки
- 200 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 2 яйца
- 2 г ванилина
- 1 ч.л. соды
- 0,5 ч.л. соли
Ингредиенты для начинки:
- 1 банка вареной сгущенки
- орешки по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца с сахаром, ванильным сахаром взбить миксером до светлой пышной массы 5-10 минут.
2. Добавить растопленное сливочное масло и снова немного взбить 1-2 минуты.
3. Добавить соль, по желанию ванилин, просеянную муку и соду гашенную уксусом, немного перемешать лопаткой, а затем руками замешать мягкое и эластичное тесто 5 минут.
4. Накрыть полотенцем и оставить отдохнуть на 30 минут, а после сформировать маленькие шарики.
5. Переложить шарики и выпекать 4-5 минут до золотистой корочки.
6. К вареному сгущенку добавить измельченный арахис и перемешать.
7. Начинить половинки орешков и соединить в целый.
8. По желанию посыпать сахарной пудрой.
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