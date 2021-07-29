Идеальное тесто для пиццы: 3 способа приготовления

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как сделать идеальное тесто для пиццы дома

Кто же не любит ароматную, вкусную пиццу, особенно с сезонными овощами, пряностями, мясом и морепродуктами. Но, самое главное в ней – ее основа – тесто, именно от него и зависит полностью ее вкус.

Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами идеального теста для пиццы, которое вы сможете приготовить всего за 30 минут.

1. Мягкое тесто для пиццы как в пиццерии

Как сделать идеальное тесто для пирожков

Ингредиенты:

  • теплая вода – 200 мл

  • мука – 300 г

  • сухие дрожжи –1,5 ч. л

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  • растительное масло – 2 ст. л.

  • сахар – 1,5 ч. л.

  • соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. В глубокую миску налейте теплую воду, добавьте сахар, дрожжи, перемешайте и накройте пищевой пленкой, так оставьте на 10 минут.

  2. После – добавьте просеянную муку, соль и растительное масло.

  3. Руками замесите тесто до эластичности, накройте пищевой пленкой или полотенцем и оставьте на 30-40 минут, чтобы оно "подошло".

2. Тесто на живых дрожжах

Тесто для пиццы

Ингредиенты:

  • вода – 250 мл

  • мука – 500 г

  • дрожжи живые – 25 г

  • масло оливковое – 20 г

  • сахар – 1/2 ч. л.

  • соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Нагрейте воду, вылейте в миску, раскрошите туда дрожжи, добавьте сахар и размешайте. Накройте пищевой пленкой и так оставьте на 10-15 минут.

  2. Просейте 2 раза муку и добавьте в миску с опарой, влейте оливковое масло, соль, размешайте ложкой, а затем – хорошо вымешайте руками.

  3. Переложите тесто в большую миску, накройте полотенцем и дайте "подойти" около 40-50 минут. Тесто увеличится в несколько раз.

3.Тесто на оливковом масле и воде

Тесто для булок

Ингредиенты:

  • мука – 250 г

  • вода – 150 мл

  • сухие дрожжи – 5 г

  • соль – 1/3 ч. л.

  • сахар – 2 ч. л.

  • оливковое масло – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Просейте муку, так она насытится кислородом. Добавьте дрожжи, соль, сахар, перемешайте.

  2. Нагрейте воду, размешайте с оливковым маслом и эту смесь вылейте в муку, перемешайте.

  3. Затем – хорошо замесите тесто руками, переложите в большую миску, накройте теплым полотенцем на 50 минут, чтобы оно хорошо "подошло"

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