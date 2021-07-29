Идеальное тесто для пиццы: 3 способа приготовления
Кто же не любит ароматную, вкусную пиццу, особенно с сезонными овощами, пряностями, мясом и морепродуктами. Но, самое главное в ней – ее основа – тесто, именно от него и зависит полностью ее вкус.
Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами идеального теста для пиццы, которое вы сможете приготовить всего за 30 минут.
1. Мягкое тесто для пиццы как в пиццерии
Ингредиенты:
теплая вода – 200 мл
мука – 300 г
сухие дрожжи –1,5 ч. л
растительное масло – 2 ст. л.
сахар – 1,5 ч. л.
соль – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
В глубокую миску налейте теплую воду, добавьте сахар, дрожжи, перемешайте и накройте пищевой пленкой, так оставьте на 10 минут.
После – добавьте просеянную муку, соль и растительное масло.
Руками замесите тесто до эластичности, накройте пищевой пленкой или полотенцем и оставьте на 30-40 минут, чтобы оно "подошло".
2. Тесто на живых дрожжах
Ингредиенты:
вода – 250 мл
мука – 500 г
дрожжи живые – 25 г
масло оливковое – 20 г
сахар – 1/2 ч. л.
соль – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
Нагрейте воду, вылейте в миску, раскрошите туда дрожжи, добавьте сахар и размешайте. Накройте пищевой пленкой и так оставьте на 10-15 минут.
Просейте 2 раза муку и добавьте в миску с опарой, влейте оливковое масло, соль, размешайте ложкой, а затем – хорошо вымешайте руками.
Переложите тесто в большую миску, накройте полотенцем и дайте "подойти" около 40-50 минут. Тесто увеличится в несколько раз.
3.Тесто на оливковом масле и воде
Ингредиенты:
мука – 250 г
вода – 150 мл
сухие дрожжи – 5 г
соль – 1/3 ч. л.
сахар – 2 ч. л.
оливковое масло – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
Просейте муку, так она насытится кислородом. Добавьте дрожжи, соль, сахар, перемешайте.
Нагрейте воду, размешайте с оливковым маслом и эту смесь вылейте в муку, перемешайте.
Затем – хорошо замесите тесто руками, переложите в большую миску, накройте теплым полотенцем на 50 минут, чтобы оно хорошо "подошло"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить кабачковые пироги с мясом, ароматным сыром и сметанной заливкой так, чтобы они не были сухими.