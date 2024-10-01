Пицца – это традиционное итальянское блюдо, которое уже давно стало самым популярным фастфудом в мире. Самое главное в ней совсем не начинка, как может показаться на первый взгляд. Для того чтобы приготовить действительно вкусную пиццу, нужно обратить особое внимание на тесто.

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Только при соблюдении правильного метода приготовления теста, пицца получится действительно вкусная, сочная и не будет напоминать горячий бутерброд. Блогер с ником valentyna_haidukova в TikTok опубликовала рецепт идеального теста для пиццы. Она также предоставила точные пропорции всех ингредиентов.

Ингредиенты

Теплая вода – 500 мл

Оливковое масло – 100 мл

Сухие дрожжи – 10 гр

Сахар – 2 ч.л.

Соль – 2 ч.л.

Мука – 800-900 гр

Способ приготовления

1. Сочетаем все ингредиенты в глубокой емкости и замешиваем тесто.

2. Тесто накрываем пищевой пленкой или кухонным полотенцем и отставляем в теплое место на 30 минут.

3. Складываем тесто, чтобы оно набрало воздух, и снова отставляем на 1 час, или пока оно не увеличится в объеме вдвое.

4. Разделяем тесто на 4 равные части и снова отставляем на 30 минут.

5. Из каждой части формируем пиццу, добавляем соус и начинку и выпекаем.

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