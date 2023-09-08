Идеальное тесто для тонких блинов, которые не рвутся: делимся рецептом
Тонкие блины могут быть основой для приготовления бендериков, а такж закусок в виде соленого торта, и рулетов. Для того, чтобы блины не рвались, кулинары советуют добавлять в тесто растительное масло и всего 2 яйца.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов на кефире, которые не будут рваться.
Ингредиенты:
- кефир комнатной температуры – стеклянная пол-литровая банка
- яйца – 2 шт.
- сахар – 2 ст. л.
- соль – щепотка
- мука – 200 г
- сода – 1/2 ч. л.
- вода – 1 ст.л. + для регулировки плотности теста
- масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. В миску вылейте кефир, добавьте яйца, сахар, соль и хорошо вымешайте венчиком. Просейте муку, вымешайте до однородности, чтобы не было комочков (можно воспользоваться миксером). Накройте полотенцем и оставьте на 1 час.
2. В соду налейте 1 ст. л. воды и добавьте в тесто. Туда же вылейте растительное масло и перемешайте. Если тесто очень густое, добавьте немного воды для желаемой консистенции.
3. Пожарьте тонкие блины с двух сторон на хорошо разогретой смазанной маслом сковороде до золотистости.
Начинку для блинов можно использовать любую!
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