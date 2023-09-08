Тонкие блины могут быть основой для приготовления бендериков, а такж закусок в виде соленого торта, и рулетов. Для того, чтобы блины не рвались, кулинары советуют добавлять в тесто растительное масло и всего 2 яйца.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов на кефире, которые не будут рваться.

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Ингредиенты:

кефир комнатной температуры – стеклянная пол-литровая банка

яйца – 2 шт.

сахар – 2 ст. л.

соль – щепотка

мука – 200 г

сода – 1/2 ч. л.

вода – 1 ст.л. + для регулировки плотности теста

масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. В миску вылейте кефир, добавьте яйца, сахар, соль и хорошо вымешайте венчиком. Просейте муку, вымешайте до однородности, чтобы не было комочков (можно воспользоваться миксером). Накройте полотенцем и оставьте на 1 час.

2. В соду налейте 1 ст. л. воды и добавьте в тесто. Туда же вылейте растительное масло и перемешайте. Если тесто очень густое, добавьте немного воды для желаемой консистенции.

3. Пожарьте тонкие блины с двух сторон на хорошо разогретой смазанной маслом сковороде до золотистости.

Начинку для блинов можно использовать любую!

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