Идеальное тесто для тонких блинов, которые не рвутся: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,0 т.
Рецепт блинов

Тонкие блины могут быть основой для приготовления бендериков, а такж закусок в виде соленого торта, и рулетов. Для того, чтобы блины не рвались, кулинары советуют добавлять в тесто растительное масло и всего 2 яйца. 

Домашние блины

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов на кефире, которые не будут рваться. 

Рецепт блинов
Видео дня

Ингредиенты: 

  • кефир комнатной температуры – стеклянная пол-литровая банка
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 2 ст. л.
  • соль – щепотка
  • мука – 200 г
  • сода – 1/2 ч. л.
  • вода – 1 ст.л. + для регулировки плотности теста
  • масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. В миску вылейте кефир, добавьте яйца, сахар, соль и хорошо вымешайте венчиком. Просейте муку, вымешайте до однородности, чтобы не было комочков (можно воспользоваться миксером). Накройте полотенцем и оставьте на 1 час.

Тонкие блины на кефире

2. В соду налейте 1 ст. л. воды и добавьте в тесто. Туда же вылейте растительное масло и перемешайте. Если тесто очень густое, добавьте немного воды для желаемой консистенции.

Тесто для блинов

3. Пожарьте тонкие блины с двух сторон на хорошо разогретой смазанной маслом сковороде до золотистости. 

Вкусные блины с творогом

Начинку для блинов можно использовать любую!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты