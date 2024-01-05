Идеальное тесто для вареников на кипятке: легкий и быстрый рецепт

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Идеальное тесто для вареников на кипятке: легкий и быстрый рецепт

Вареники – это традиционное украинское блюдо. А еще она достаточно питательна и легка в приготовлении, хотя и нуждается в том, чтобы ей уделили немного времени. У каждой хозяйки есть собственный рецепт теста для вареников, но никогда не против экспериментов, чтобы попробовать что-то новое.

Недавно в Instagram фудблогеры с никами alionakarpiuk и tm_schedryk поделились собственным рецептом приготовления теста для вареников. Он содержит сразу два необычных ингредиента, а сама: масло ГХИ, а также кипяток.

Идеальное тесто для вареников на кипятке: легкий и быстрый рецепт

Ингредиенты:

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  • Масло ГХИ – 60 гр
  • Окроп – 350 мл
  • Мука – 600 гр
  • Соль
  • Квашеная капуста для начинки

Способ приготовления

1. Масло ГХИ растопить в кипятке и добавить соль.

Идеальное тесто для вареников на кипятке: легкий и быстрый рецепт

2. Муку вмешивать частями в будущее тесто за смешивать до однородности.

Идеальное тесто для вареников на кипятке: легкий и быстрый рецепт

3. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить отдыхать в течение одного часа.

4. Слепить вареники, добавляя квашеную капусту в качестве начинки.

Идеальное тесто для вареников на кипятке: легкий и быстрый рецепт

Масло ГХИ можно заменить на обычное масло. Таким образом, получится постное тесто для вареников.

Идеальное тесто для вареников на кипятке: легкий и быстрый рецепт

Вареники, слепленные из такого теста, можно варить в кипятке или приготовить на пару. Начинка может быть любой в зависимости от вкусов.

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