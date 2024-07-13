Домашняя пицца очень часто получается больше похожа на пирог. Все потому, что для такого блюда нужно сделать правильное тесто. Оно должно получиться эластичное и хорошо раскатываться.

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Идея приготовления идеальной тонкой домашней пиццы опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Для начинки чудо подходит слабосоленый лосось.

Ингредиенты:

180 мл воды

20 г прессованных дрожжей или (7 г сухих)

0,5 ч.л. сахара

2 ст.л. оливкового масла

300 г муки

1 ч.л. соли

Для начинки:

200 г слабосоленого лосося

100 г крем-сыра (у меня Филадельфия)

20 г руколы

100 г моцареллы

Способ приготовления:

1. К теплой воде добавить дрожжи, сахар и 2 ст.л. муки. Перемешайте, накройте и поставьте в теплое место на 10 минут.

2. Затем в опару добавить масло и соль, перемешать.

3. Просеять муку и замешать мягкое тесто, которое не прилипнет к рукам.

4. Накрыть и снова поставить в теплое место на 10 минут.

5. Затем тесто разделить на две части и раскатать часть сразу на пергаменте.

6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 мин до золотистого цвета.

7. Достать, охладить минуты 3-4.

8. Хорошо смазать сливочным сыром, затем выложить моцареллу, рыбу и рукколу. По желанию можно посыпать еще прованскими травами.

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