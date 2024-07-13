Идеальное тонкое тесто для пиццы, которое можно приготовить в домашних условиях: самый простой рецепт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Идеальное тонкое тесто для пиццы, которое можно приготовить в домашних условиях: самый простой рецепт

Домашняя пицца очень часто получается больше похожа на пирог. Все потому, что для такого блюда нужно сделать правильное тесто. Оно должно получиться эластичное и хорошо раскатываться.

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Идея приготовления идеальной тонкой домашней пиццы опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Для начинки чудо подходит слабосоленый лосось.

Идеальное тонкое тесто для пиццы, которое можно приготовить в домашних условиях: самый простой рецепт

Ингредиенты:

  • 180 мл воды
  • 20 г прессованных дрожжей или (7 г сухих)
  • 0,5 ч.л. сахара
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 300 г муки
  • 1 ч.л. соли

Для начинки:

  • 200 г слабосоленого лосося
  • 100 г крем-сыра (у меня Филадельфия)
  • 20 г руколы
  • 100 г моцареллы

Способ приготовления:

Идеальное тонкое тесто для пиццы, которое можно приготовить в домашних условиях: самый простой рецепт

1. К теплой воде добавить дрожжи, сахар и 2 ст.л. муки. Перемешайте, накройте и поставьте в теплое место на 10 минут.

2. Затем в опару добавить масло и соль, перемешать.

Идеальное тонкое тесто для пиццы, которое можно приготовить в домашних условиях: самый простой рецепт

3. Просеять муку и замешать мягкое тесто, которое не прилипнет к рукам.

4. Накрыть и снова поставить в теплое место на 10 минут.

5. Затем тесто разделить на две части и раскатать часть сразу на пергаменте.

Идеальное тонкое тесто для пиццы, которое можно приготовить в домашних условиях: самый простой рецепт

6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 мин до золотистого цвета.

7. Достать, охладить минуты 3-4.

8. Хорошо смазать сливочным сыром, затем выложить моцареллу, рыбу и рукколу. По желанию можно посыпать еще прованскими травами.

Идеальное тонкое тесто для пиццы, которое можно приготовить в домашних условиях: самый простой рецепт

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