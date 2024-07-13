Идеальное тонкое тесто для пиццы, которое можно приготовить в домашних условиях: самый простой рецепт
Домашняя пицца очень часто получается больше похожа на пирог. Все потому, что для такого блюда нужно сделать правильное тесто. Оно должно получиться эластичное и хорошо раскатываться.
Идея приготовления идеальной тонкой домашней пиццы опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Для начинки чудо подходит слабосоленый лосось.
Ингредиенты:
- 180 мл воды
- 20 г прессованных дрожжей или (7 г сухих)
- 0,5 ч.л. сахара
- 2 ст.л. оливкового масла
- 300 г муки
- 1 ч.л. соли
Для начинки:
- 200 г слабосоленого лосося
- 100 г крем-сыра (у меня Филадельфия)
- 20 г руколы
- 100 г моцареллы
Способ приготовления:
1. К теплой воде добавить дрожжи, сахар и 2 ст.л. муки. Перемешайте, накройте и поставьте в теплое место на 10 минут.
2. Затем в опару добавить масло и соль, перемешать.
3. Просеять муку и замешать мягкое тесто, которое не прилипнет к рукам.
4. Накрыть и снова поставить в теплое место на 10 минут.
5. Затем тесто разделить на две части и раскатать часть сразу на пергаменте.
6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 мин до золотистого цвета.
7. Достать, охладить минуты 3-4.
8. Хорошо смазать сливочным сыром, затем выложить моцареллу, рыбу и рукколу. По желанию можно посыпать еще прованскими травами.
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