Существует много разнообразных рецептов приготовления яиц пашот. Однако все они довольно сложные, и не каждый начинающий способен с ними справиться. Но столь вкусный и красивый способ подачи обычного яйца просто обязан использоваться всеми.

Именно поэтому инфлюенсер с ником @danarebeccadesigns в своем TikTok недавно показала рецепт приготовления яиц пашот, справиться с которым сможет каждая хозяйка. Для приготовления яиц по такому рецепту понадобится всего одна минута.

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Для приготовления яйца пашот по такому рецепту нужно взять небольшую миску, подходящую для использования в микроволновке, и разбить в нее яйцо. Далее следует залить яйцо водой так, чтобы она покрыла яйцо и положить в микроволновку на 44 секунды.

Теперь просто нужно извлечь яйцо из воды и переложить на тарелку для подачи.

Однако не следует забывать, что производители микроволновок и известные шеф-повара неоднократно призывали никогда не готовить яйца в этом кухонном приборе. Дело в том, что яйцо может взорваться в микроволновке, в результате хозяйку ждет многочасовая уборка кухни.

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