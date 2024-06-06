Для того чтобы домашниевареники получились удачными – нужно сделать для них правильное тесто. На это вам не придется тратить много времени, если вы воспользуетесь следующей технологией. Заварное тесто получается очень рыхлым и из него удобно производить изделия.

Идея приготовления рыхлого заварного теста для вареников, которое не липнет в руки, опубликована на странице фудблогера Людмилы Ковтун (kovtun1938) в Instagram. Для него вам понадобится всего 4 ингредиента.

Ингредиенты:

мука – 400 г

соль – 5 г

растительное масло – 25 мл

кипяток – 200 мл

Способ приготовления:

1. В миску всыпать муку и соль.

2. Сделать внутри муки углубление и влить кипяток.

3. Перемешать и ввести растительное масло.

4. Немного перемешать, высыпать на рабочую поверхность и вымешать. Тесто горячее, но достаточно комфортно месится. Готовое тесто получается мягким и не требует дополнительной муки.

5. Тесто завернуть в пленку или положить в пакет.

6. Оставить на 20 минут отдохнуть и можно начинать лепить вареники.

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