Идеальное заварное тесто для вареников: не липнет к рукам и не разваливается
Для того чтобы домашниевареники получились удачными – нужно сделать для них правильное тесто. На это вам не придется тратить много времени, если вы воспользуетесь следующей технологией. Заварное тесто получается очень рыхлым и из него удобно производить изделия.
Идея приготовления рыхлого заварного теста для вареников, которое не липнет в руки, опубликована на странице фудблогера Людмилы Ковтун (kovtun1938) в Instagram. Для него вам понадобится всего 4 ингредиента.
Ингредиенты:
- мука – 400 г
- соль – 5 г
- растительное масло – 25 мл
- кипяток – 200 мл
Способ приготовления:
1. В миску всыпать муку и соль.
2. Сделать внутри муки углубление и влить кипяток.
3. Перемешать и ввести растительное масло.
4. Немного перемешать, высыпать на рабочую поверхность и вымешать. Тесто горячее, но достаточно комфортно месится. Готовое тесто получается мягким и не требует дополнительной муки.
5. Тесто завернуть в пленку или положить в пакет.
6. Оставить на 20 минут отдохнуть и можно начинать лепить вареники.
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