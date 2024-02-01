Идеальные банановые сырники, которые не распадаются: с какой мукой приготовить
Самая большая проблема, которая возникает во время приготовления сырников – это когда тесто просто распадается на сковороде. Если же масса получается слишком жидкой – многие хозяйки добавляют еще больше муки и, таким образом, просто забивают тесто. Поэтому, чтобы изделия получились идеальными – воспользуйтесь следующей технологией.
Идея приготовления банановых сырников с нераспадающимися вишневой начинкой опубликована на странице фудблогера Елены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. В основе рисовая мука вместо пшеничной.
Ингредиенты :
- 200 г творог в брикете
- 1 желток
- 2 ст.л. с горкой рисовая мука
- 1/3 банана
- 10 вишен для начинки
Способ приготовления:
1. Сыр, банан и желток взбить блендером.
2. Добавить муку и перемешать.
3. Влажными руками лепить сырники, внутрь положив по 2 вишенки.
4. В процессе смачивать руки, чтобы тесто не приставало.
5. Сковороду разогреть на минимальном огне, добавить немного масла или масла гхи и жарить сырники, добавлять огонь не нужно.
6. Когда подрумянятся – перевернуть и накрыть крышкой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: