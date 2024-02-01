Самая большая проблема, которая возникает во время приготовления сырников – это когда тесто просто распадается на сковороде. Если же масса получается слишком жидкой – многие хозяйки добавляют еще больше муки и, таким образом, просто забивают тесто. Поэтому, чтобы изделия получились идеальными – воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления банановых сырников с нераспадающимися вишневой начинкой опубликована на странице фудблогера Елены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. В основе рисовая мука вместо пшеничной.

Ингредиенты :

200 г творог в брикете

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1 желток

2 ст.л. с горкой рисовая мука

1/3 банана

10 вишен для начинки

Способ приготовления:

1. Сыр, банан и желток взбить блендером.

2. Добавить муку и перемешать.

3. Влажными руками лепить сырники, внутрь положив по 2 вишенки.

4. В процессе смачивать руки, чтобы тесто не приставало.

5. Сковороду разогреть на минимальном огне, добавить немного масла или масла гхи и жарить сырники, добавлять огонь не нужно.

6. Когда подрумянятся – перевернуть и накрыть крышкой.

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