Буррито – самое популярное мексиканское блюдо: простой рецепт
Буррито – одно из самых популярных блюд мексиканской кухни. Технология приготовления очень простая – начинку заворачивают в тортилью. Подойдут абсолютно разные ингредиенты: мясо, сыры, овощи и даже фрукты. Поэтому осень, с ее разнообразием сезонных продуктов, идеальное время для приготовления вкусных буррито.
Сегодня редакция FoodOboz делится секретами приготовления традиционного мексиканского блюда – буррито
Особенность мексиканской кухни
В традиционные мексиканские блюда всегда входит много пряностей, специй и приправ. Пикантным компонентом является острый перец чили который мы, украинцы, не привыкли употреблять в большом количестве.
Мясо всегда должно быть сочным. Залогом этого являются соусы – сальса, соли, пипиан, гуакамоле и многие другие.
Универсальным является гуакамоле.
В его составе:
перец чили
кинза
зеленый лук
сок лайма
⠀ Аналоги буррито
Кесадилья (Quesadilla) – тортилью наполняют начинкой, складывают пополам и разрезают на три или четыре части. Такое блюдо напоминает закрытую пиццу или тост.
Энчиладас (Enchiladas) – завернутая тортилья. В отличие от буррито, свернутые энчилады обычно поджаривают на сковороде или запекают в духовке.
Начос (Nachos) – чипсы из кукурузной тортильи. Чаще всего их подают с соусом сальса или гуакамоле.
Настоящие мексиканские буррито
Ингредиенты:
мясо курицы или индейки
соус сальса
фасоль красная консервированная
кукуруза консервированная
сметана или густой йогурт без наполнителя
тортилья (лаваш или другие лепешки, в мексиканском стиле)
Ингредиенты для маринада
сок лимона – 3 ст.л
масло – 3 ст.л
орегано, перец черный – по вкусу
чеснок – 2-3 зубца
Ингредиенты для сальсы
красный лук
зелень
соль
лимонный сок
Способ приготовления:
Мясо нарезать кусочками и замариновать на несколько часов, пожарить.
Приготовить сальсу. Секрет этого соуса в том, что он готовится вручную без применения блендера.
Сформировать буррито: тортилью смазать йогуртом, выложить мясо, прогретую фасоль, кукурузку, сальсу и завернуть.
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