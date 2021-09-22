Буррито – самое популярное мексиканское блюдо: простой рецепт

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Буррито – самое популярное мексиканское блюдо: простой рецепт

Буррито – одно из самых популярных блюд мексиканской кухни. Технология приготовления очень простая – начинку заворачивают в тортилью. Подойдут абсолютно разные ингредиенты: мясо, сыры, овощи и даже фрукты. Поэтому осень, с ее разнообразием сезонных продуктов, идеальное время для приготовления вкусных буррито.

Сегодня редакция FoodOboz делится секретами приготовления традиционного мексиканского блюда – буррито

Особенность мексиканской кухни

Приготовление острых мексиканских соусов

  1. В традиционные мексиканские блюда всегда входит много пряностей, специй и приправ. Пикантным компонентом является острый перец чили который мы, украинцы, не привыкли употреблять в большом количестве.

  2. Мясо всегда должно быть сочным. Залогом этого являются соусы – сальса, соли, пипиан, гуакамоле и многие другие.

  3. Универсальным является гуакамоле.

В его составе:

  • перец чили

  • кинза

  • зеленый лук

  • сок лайма

Аналоги буррито

  • Кесадилья (Quesadilla) – тортилью наполняют начинкой, складывают пополам и разрезают на три или четыре части. Такое блюдо напоминает закрытую пиццу или тост.

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  • Энчиладас (Enchiladas) – завернутая тортилья. В отличие от буррито, свернутые энчилады обычно поджаривают на сковороде или запекают в духовке.

  • Начос (Nachos) – чипсы из кукурузной тортильи. Чаще всего их подают с соусом сальса или гуакамоле.

Настоящие мексиканские буррито

Буррито с сальсой

Ингредиенты:

  • мясо курицы или индейки

  • соус сальса

  • фасоль красная консервированная

  • кукуруза консервированная

  • сметана или густой йогурт без наполнителя

  • тортилья (лаваш или другие лепешки, в мексиканском стиле)

Ингредиенты для маринада

  • сок лимона – 3 ст.л

  • масло – 3 ст.л

  • орегано, перец черный – по вкусу

  • чеснок – 2-3 зубца

Ингредиенты для сальсы

Способ приготовления:

  • Мясо нарезать кусочками и замариновать на несколько часов, пожарить.

  • Приготовить сальсу. Секрет этого соуса в том, что он готовится вручную без применения блендера.

  • Сформировать буррито: тортилью смазать йогуртом, выложить мясо, прогретую фасоль, кукурузку, сальсу и завернуть.

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