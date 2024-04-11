Главная проблема в приготовлении драников – это то, что натертый картофель для них довольно быстро чернеет. И происходит это в самом процессе измельчения овощей. Но есть один простой лайфхак, который поможет решить проблему.

Идея приготовления золотистых драников на майонезе, тесто для которых не чернеет, опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Лайфхак состоит в том, что нужно натирать картофель и лук поочередно (частями). Тогда тесто просто не успеет почернеть, потому что лук будет действовать быстро.

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Ингредиенты:

картофель – 600 г

мука – 4-5 ст. л.

чеснок – 5 зубчиков

лук – 2 средние

яйца – 2 шт.

манка – 2 ст. л.

майонез – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. На мелкой терке натереть картофель, каждый раз чередуя с луком, ведь его сок не будет давать картофелю чернеть.

2. Добавить яйца, муку, манку, измельченный чеснок, соль, перец и майонез.

3. Тщательно перемешать все.

4. Пожарить драники на хорошо разогретой сковороде на масле до золотистой корочки.

5. Переложить на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.

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