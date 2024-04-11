Идеальные драники на майонезе: как правильно натирать картофель, чтобы изделия не почернели

Екатерина Ягович
Лайфхаки
2 минуты
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Идеальные драники на майонезе: как правильно натирать картофель, чтобы изделия не почернели

Главная проблема в приготовлении драников – это то, что натертый картофель для них довольно быстро чернеет. И происходит это в самом процессе измельчения овощей. Но есть один простой лайфхак, который поможет решить проблему.

Идея приготовления золотистых драников на майонезе, тесто для которых не чернеет, опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Лайфхак состоит в том, что нужно натирать картофель и лук поочередно (частями). Тогда тесто просто не успеет почернеть, потому что лук будет действовать быстро.

Идеальные драники на майонезе: как правильно натирать картофель, чтобы изделия не почернели
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Ингредиенты:

  • картофель – 600 г
  • мука – 4-5 ст. л.
  • чеснок – 5 зубчиков
  • лук – 2 средние
  • яйца – 2 шт.
  • манка – 2 ст. л.
  • майонез – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Идеальные драники на майонезе: как правильно натирать картофель, чтобы изделия не почернели

1. На мелкой терке натереть картофель, каждый раз чередуя с луком, ведь его сок не будет давать картофелю чернеть.

Идеальные драники на майонезе: как правильно натирать картофель, чтобы изделия не почернели

2. Добавить яйца, муку, манку, измельченный чеснок, соль, перец и майонез.

Идеальные драники на майонезе: как правильно натирать картофель, чтобы изделия не почернели

3. Тщательно перемешать все.

Идеальные драники на майонезе: как правильно натирать картофель, чтобы изделия не почернели

4. Пожарить драники на хорошо разогретой сковороде на масле до золотистой корочки.

Идеальные драники на майонезе: как правильно натирать картофель, чтобы изделия не почернели

5. Переложить на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.

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