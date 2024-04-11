Идеальные драники на майонезе: как правильно натирать картофель, чтобы изделия не почернели
Главная проблема в приготовлении драников – это то, что натертый картофель для них довольно быстро чернеет. И происходит это в самом процессе измельчения овощей. Но есть один простой лайфхак, который поможет решить проблему.
Идея приготовления золотистых драников на майонезе, тесто для которых не чернеет, опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Лайфхак состоит в том, что нужно натирать картофель и лук поочередно (частями). Тогда тесто просто не успеет почернеть, потому что лук будет действовать быстро.
Ингредиенты:
- картофель – 600 г
- мука – 4-5 ст. л.
- чеснок – 5 зубчиков
- лук – 2 средние
- яйца – 2 шт.
- манка – 2 ст. л.
- майонез – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. На мелкой терке натереть картофель, каждый раз чередуя с луком, ведь его сок не будет давать картофелю чернеть.
2. Добавить яйца, муку, манку, измельченный чеснок, соль, перец и майонез.
3. Тщательно перемешать все.
4. Пожарить драники на хорошо разогретой сковороде на масле до золотистой корочки.
5. Переложить на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.
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