Традиционные голубцы и из капусты часто получаются достаточно сухими. И дело не всегда только в фарше. Даже если он недостаточно жирный – изделия можно сделать сочными. Для этого сделайте очень простую подливку.

Идея приготовления голубцов в соусе опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena_mykolaivna56 в Instagram. Подливка получается довольно густой.

Возьмите:

рис – 2 стакана

вода – 4 стакана

Способ приготовления:

1. Рис сварить почти до готовности в подсоленной воде.

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2. Дать остыть.

3. Подготовьте:

750 г фарша

4. Добавить излюбленные специи и соль, вымешали.

5. Соединить с рисом. Всё хорошо перемешать.

6. Листья капусты пропарить и наложить перемешанный рис с фаршем.

7. Закрутить голубцы.

8. Сложить в кастрюлю, сверху посолить и залить крутым кипятком.

9. Поставить на огонь, тушить.

10. Если капуста зимних сортов, жесткая – тушить полтора часа.

11. Если ранняя капуста – тушить 50 минут. Если пекинская капуста – достаточно будет 25-30 минут.

12. Для подливки на сковороду выложить топленое масло или смалец, нагреть и добавить кетчуп 4-5 ст.л. и жирную сметану более 20%-5-6 ст.л, столовую ложку сахара без горки.

13. В конце добавить подливку в кастрюлю к голубцам и еще протушить минут 15-20.

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