Идеальные голубцы с сочной начинкой и мягкой капустой: есть один секрет
Традиционные голубцы и из капусты часто получаются достаточно сухими. И дело не всегда только в фарше. Даже если он недостаточно жирный – изделия можно сделать сочными. Для этого сделайте очень простую подливку.
Идея приготовления голубцов в соусе опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena_mykolaivna56 в Instagram. Подливка получается довольно густой.
Возьмите:
- рис – 2 стакана
- вода – 4 стакана
Способ приготовления:
1. Рис сварить почти до готовности в подсоленной воде.
2. Дать остыть.
3. Подготовьте:
- 750 г фарша
4. Добавить излюбленные специи и соль, вымешали.
5. Соединить с рисом. Всё хорошо перемешать.
6. Листья капусты пропарить и наложить перемешанный рис с фаршем.
7. Закрутить голубцы.
8. Сложить в кастрюлю, сверху посолить и залить крутым кипятком.
9. Поставить на огонь, тушить.
10. Если капуста зимних сортов, жесткая – тушить полтора часа.
11. Если ранняя капуста – тушить 50 минут. Если пекинская капуста – достаточно будет 25-30 минут.
12. Для подливки на сковороду выложить топленое масло или смалец, нагреть и добавить кетчуп 4-5 ст.л. и жирную сметану более 20%-5-6 ст.л, столовую ложку сахара без горки.
13. В конце добавить подливку в кастрюлю к голубцам и еще протушить минут 15-20.
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