Идеальные оладьи, всегда получающиеся пышными и нежирными: на чем приготовить
Оладьи – это традиционный вариант завтрака. Но у приготовления такого простого блюда есть достаточно много нюансов. Чтобы тесто было действительно пышным и нежным, следует выбрать правильную основу. И лучше всего в этом случае подходит именно кефир.
Идея приготовления идеальных пышных оладий на кефире с содой опубликована на странице фудблогера Дины Лящук (dina_liashyk) в Instagram. Изделия приготовленные по этой технологии получаются достаточно нежирными.
Ингредиенты:
- 300 мл кефира 2,5%
- 1 банан
- 1 яйцо
- 1 ст. л. сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 200 г муки
- 1/2 ч. л. соды
- щепотка соли
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. В миску к муке добавляем слегка взбитое яйцо, сахар, ванильный сахар, соду и соль.
2. Далее вливаем кефир. Перемешиваем.
3. Банан натираем на терке с большими отверстиями.
4. Добавляем к тесту.
5. Тщательно перемешиваем, чтобы получилась однородная смесь.
6. На разогретую сковороду с подсолнечным маслом выкладываем тесто столовой ложкой и жарим оладьи по несколько минут с каждой стороны, до образования красивой золотистой корочки.
7. Подаем к столу оладьи со сметаной, сгущенкой, медом или любым вареньем по вкусу.
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