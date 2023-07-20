Оладьи – это традиционный вариант завтрака. Но у приготовления такого простого блюда есть достаточно много нюансов. Чтобы тесто было действительно пышным и нежным, следует выбрать правильную основу. И лучше всего в этом случае подходит именно кефир.

Идея приготовления идеальных пышных оладий на кефире с содой опубликована на странице фудблогера Дины Лящук (dina_liashyk) в Instagram. Изделия приготовленные по этой технологии получаются достаточно нежирными.

Ингредиенты:

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300 мл кефира 2,5%

1 банан

1 яйцо

1 ст. л. сахара

1 пакетик ванильного сахара

200 г муки

1/2 ч. л. соды

щепотка соли

масло для жарки

Способ приготовления:

1. В миску к муке добавляем слегка взбитое яйцо, сахар, ванильный сахар, соду и соль.

2. Далее вливаем кефир. Перемешиваем.

3. Банан натираем на терке с большими отверстиями.

4. Добавляем к тесту.

5. Тщательно перемешиваем, чтобы получилась однородная смесь.

6. На разогретую сковороду с подсолнечным маслом выкладываем тесто столовой ложкой и жарим оладьи по несколько минут с каждой стороны, до образования красивой золотистой корочки.

7. Подаем к столу оладьи со сметаной, сгущенкой, медом или любым вареньем по вкусу.

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