Идеальные оладьи, всегда получающиеся пышными и нежирными: на чем приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
321
Идеальные оладьи, всегда получающиеся пышными и нежирными: на чем приготовить

Оладьи – это традиционный вариант завтрака. Но у приготовления такого простого блюда есть достаточно много нюансов. Чтобы тесто было действительно пышным и нежным, следует выбрать правильную основу. И лучше всего в этом случае подходит именно кефир.

Идея приготовления идеальных пышных оладий на кефире с содой опубликована на странице фудблогера Дины Лящук (dina_liashyk) в Instagram. Изделия приготовленные по этой технологии получаются достаточно нежирными.

Идеальные оладьи, всегда получающиеся пышными и нежирными: на чем приготовить

Ингредиенты:

Видео дня
  • 300 мл кефира 2,5%
  • 1 банан
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 200 г муки
  • 1/2 ч. л. соды
  • щепотка соли
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Идеальные оладьи, всегда получающиеся пышными и нежирными: на чем приготовить

1. В миску к муке добавляем слегка взбитое яйцо, сахар, ванильный сахар, соду и соль.

2. Далее вливаем кефир. Перемешиваем.

Идеальные оладьи, всегда получающиеся пышными и нежирными: на чем приготовить

3. Банан натираем на терке с большими отверстиями.

Идеальные оладьи, всегда получающиеся пышными и нежирными: на чем приготовить

4. Добавляем к тесту.

Идеальные оладьи, всегда получающиеся пышными и нежирными: на чем приготовить

5. Тщательно перемешиваем, чтобы получилась однородная смесь.

Идеальные оладьи, всегда получающиеся пышными и нежирными: на чем приготовить

6. На разогретую сковороду с подсолнечным маслом выкладываем тесто столовой ложкой и жарим оладьи по несколько минут с каждой стороны, до образования красивой золотистой корочки.

7. Подаем к столу оладьи со сметаной, сгущенкой, медом или любым вареньем по вкусу.

Идеальные оладьи, всегда получающиеся пышными и нежирными: на чем приготовить

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты