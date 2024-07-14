Идеальные пельмени, как мамины: как правильно готовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Идеальные пельмени, как мамины: как правильно готовить

Идеальные домашние пельмени должны быть очень нежными с сочной начинкой. Поэтому очень важно правильно сделать тесто, а также выбрать удачное мясо. Если воспользоваться следующей технологией, у вас получатся такие пельмени, как готовила мама в детстве.

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Идея приготовления идеальных домашних пельменей опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Для теста понадобится прохладная вода.

Идеальные пельмени, как мамины: как правильно готовить

Ингредиенты для теста:

  • мука – 650 г
  • масло – 3 ст.л.
  • уксус – 1 ст.л. (10%)
  • вода холодная – 280 мл.
  • соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • фарш из свинины – 500 г
  • лук – 2 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • холодная вода – 100 мл.

Способ приготовления:

Идеальные пельмени, как мамины: как правильно готовить

1. Для теста смешать муку, растительное масло, уксус, соль и воду.

2. Замесить достаточно тугое тесто.

Идеальные пельмени, как мамины: как правильно готовить

3. Дать ему отдохнуть и параллельно сделать начинку.

4. К фаршу добавить натертый лук, посолить, поперчить.

Идеальные пельмени, как мамины: как правильно готовить

5. Влить воду и перемешать.

6. Тесто тоненько раскатать и, с помощью рюмки или стакана, выжать кружочки.

Идеальные пельмени, как мамины: как правильно готовить

7. Взять один, выложить на него начинку и слепить пельмени.

Идеальные пельмени, как мамины: как правильно готовить

8. Варить в кипящей подсоленной воде около 5 минут после всплывания.

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