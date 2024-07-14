Идеальные домашние пельмени должны быть очень нежными с сочной начинкой. Поэтому очень важно правильно сделать тесто, а также выбрать удачное мясо. Если воспользоваться следующей технологией, у вас получатся такие пельмени, как готовила мама в детстве.

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Идея приготовления идеальных домашних пельменей опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Для теста понадобится прохладная вода.

Ингредиенты для теста:

мука – 650 г

масло – 3 ст.л.

уксус – 1 ст.л. (10%)

вода холодная – 280 мл.

соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

фарш из свинины – 500 г

лук – 2 шт.

соль, перец – по вкусу

холодная вода – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Для теста смешать муку, растительное масло, уксус, соль и воду.

2. Замесить достаточно тугое тесто.

3. Дать ему отдохнуть и параллельно сделать начинку.

4. К фаршу добавить натертый лук, посолить, поперчить.

5. Влить воду и перемешать.

6. Тесто тоненько раскатать и, с помощью рюмки или стакана, выжать кружочки.

7. Взять один, выложить на него начинку и слепить пельмени.

8. Варить в кипящей подсоленной воде около 5 минут после всплывания.

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