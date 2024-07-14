Идеальные пельмени, как мамины: как правильно готовить
Идеальные домашние пельмени должны быть очень нежными с сочной начинкой. Поэтому очень важно правильно сделать тесто, а также выбрать удачное мясо. Если воспользоваться следующей технологией, у вас получатся такие пельмени, как готовила мама в детстве.
Идея приготовления идеальных домашних пельменей опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Для теста понадобится прохладная вода.
Ингредиенты для теста:
- мука – 650 г
- масло – 3 ст.л.
- уксус – 1 ст.л. (10%)
- вода холодная – 280 мл.
- соль – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- фарш из свинины – 500 г
- лук – 2 шт.
- соль, перец – по вкусу
- холодная вода – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Для теста смешать муку, растительное масло, уксус, соль и воду.
2. Замесить достаточно тугое тесто.
3. Дать ему отдохнуть и параллельно сделать начинку.
4. К фаршу добавить натертый лук, посолить, поперчить.
5. Влить воду и перемешать.
6. Тесто тоненько раскатать и, с помощью рюмки или стакана, выжать кружочки.
7. Взять один, выложить на него начинку и слепить пельмени.
8. Варить в кипящей подсоленной воде около 5 минут после всплывания.
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