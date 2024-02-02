Идеальные пышные оладьи на молоке: что нужно обязательно добавить в тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
87
Идеальные пышные оладьи на молоке: что нужно обязательно добавить в тесто

Самые вкусные оладьи выходит приготовить именно на молоке. Они получаются очень нежные и золотистые. А чтобы текстура была пышной – не забудьте добавить еще один простой ингредиент.

Идея приготовления идеальных оладий на молоке опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Кроме молока в тесто обязательно нужно добавить дрожжи.

Идеальные пышные оладьи на молоке: что нужно обязательно добавить в тесто

Ингредиенты:

  • 500 мл молока
  • 2-3 ст.л. сахара
  • пакетик сухих дрожжей (11 г)
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  • 2 яйца
  • 0,5 ч.л. соли
  • 2 ст.л. масла
  • 500 г муки
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Идеальные пышные оладьи на молоке: что нужно обязательно добавить в тесто

1. Для опары к теплому молоку добавить сахар, дрожжи и половину муки.

2. Оставить на 30 минут под полотенцем в теплом месте.

Идеальные пышные оладьи на молоке: что нужно обязательно добавить в тесто

3. К опаре добавить яйца, соль, растительное масло, остатки муки.

4. Замешать тесто.

Идеальные пышные оладьи на молоке: что нужно обязательно добавить в тесто

5. Оставить его на 30 минут под полотенцем.

6. По целой столовой ложке выложить на хорошо разогретую смазанную маслом сковородку.

Идеальные пышные оладьи на молоке: что нужно обязательно добавить в тесто

7. Жарить на среднем огне (4-4,5 на электро) под крышкой 3-4 минуты на одной стороне, а затем 3-4 минуты на другой. И последний раз 3 минуты каждый раз под крышкой, чтобы оладьи хорошо пропеклись.

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