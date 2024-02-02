Самые вкусные оладьи выходит приготовить именно на молоке. Они получаются очень нежные и золотистые. А чтобы текстура была пышной – не забудьте добавить еще один простой ингредиент.

Идея приготовления идеальных оладий на молоке опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Кроме молока в тесто обязательно нужно добавить дрожжи.

Ингредиенты:

500 мл молока

2-3 ст.л. сахара

пакетик сухих дрожжей (11 г)

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2 яйца

0,5 ч.л. соли

2 ст.л. масла

500 г муки

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Для опары к теплому молоку добавить сахар, дрожжи и половину муки.

2. Оставить на 30 минут под полотенцем в теплом месте.

3. К опаре добавить яйца, соль, растительное масло, остатки муки.

4. Замешать тесто.

5. Оставить его на 30 минут под полотенцем.

6. По целой столовой ложке выложить на хорошо разогретую смазанную маслом сковородку.

7. Жарить на среднем огне (4-4,5 на электро) под крышкой 3-4 минуты на одной стороне, а затем 3-4 минуты на другой. И последний раз 3 минуты каждый раз под крышкой, чтобы оладьи хорошо пропеклись.

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