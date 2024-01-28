Идеальные синабоны от Эктора Хименес-Браво: вкуснее оригинальных

Эрика Ильина
FoodOboz
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Идеальные синабоны от Эктора Хименес-Браво: вкуснее оригинальных

Синабон – это самая известная выпечка в мире, берущая свое начало еще с 1985 года. Именно тогда семья Коменов из Сиэтла придумала уникальный рецепт сдобной булочки, которая совсем скоро стала лучшей в мире.

Сейчас синабоны можно приобрести практически в каждом кафе и пекарне. Однако часто их вкус разочаровывает, ведь тесто бывает слишком сухим, а глазурь недостаточно сладкой. Именно поэтому звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво решил поделиться в Instagram собственным рецептом идеальных синабонов.

Идеальные синабоны от Эктора Хименес-Браво: вкуснее оригинальных
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Ингредиенты для теста

  • Молоко – 250 мл
  • Яйца комнатной температуры – 2 шт.
  • Сливочное масло комнатной температуры – 75 гр
  • Мука – 520-600 гр
  • Сахар – 100 гр
  • Соль – ½ ч.л.

Ингредиенты для глазури

  • Крем-сыр – 110 гр
  • Мягкое сливочное масло – 55 гр
  • Сахарная пудра – 180 гр
  • Экстракт ванили – ½ ч.л.
  • Соль – 1/8 ч.л.

Ингредиенты для начинки

  • Коричневый сахар – 200 гр
  • Корица молотая – 3 ст.л.
  • Мягкое сливочное масло – 75 гр

Способ приготовления

1. В теплое молоко добавить дрожжи и не перемешивать.

2. В большой емкости смешать сливочное масло, сахар, соль, яйца и молоко с дрожжами. Все тщательно перемешать.

3. Добавить муку и вымешивать тесто в течение 10 минут.

4. Смазать тесто растительным маслом и дать отдохнуть в теплом месте под пленкой.

5. Коричневый сахар и корицу смешать.

Идеальные синабоны от Эктора Хименес-Браво: вкуснее оригинальных

6. Тесто раскатать до 45 на 55 см, смазать его сливочным маслом и щедро посыпать сахаром с корицей.

Идеальные синабоны от Эктора Хименес-Браво: вкуснее оригинальных

7. Начиная с более длинной стороны свернуть тесто в рулет и разрезать на 12 частей.

8. Выложить булочки в смазанную маслом прямоугольную форму и накрыть пленкой. Оставить в теплом месте на 45 минут.

9. Духовку разогреть до 200 градусов. Выпекать синабоны по центру духовки в течение 15 минут.

10. Пока синабоны выпекаются, делаем глазурь. Смешиваем крем-сыр, сливочное масло, соль, ваниль и сахарную пудру. Взбиваем все до воздушного состояния.

Идеальные синабоны от Эктора Хименес-Браво: вкуснее оригинальных

11. После приготовления синабоны должны остыть в течение 15 минут, после чего их нужно покрыть глазурью.

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