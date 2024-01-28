Идеальные синабоны от Эктора Хименес-Браво: вкуснее оригинальных
Синабон – это самая известная выпечка в мире, берущая свое начало еще с 1985 года. Именно тогда семья Коменов из Сиэтла придумала уникальный рецепт сдобной булочки, которая совсем скоро стала лучшей в мире.
Сейчас синабоны можно приобрести практически в каждом кафе и пекарне. Однако часто их вкус разочаровывает, ведь тесто бывает слишком сухим, а глазурь недостаточно сладкой. Именно поэтому звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво решил поделиться в Instagram собственным рецептом идеальных синабонов.
Ингредиенты для теста
- Молоко – 250 мл
- Яйца комнатной температуры – 2 шт.
- Сливочное масло комнатной температуры – 75 гр
- Мука – 520-600 гр
- Сахар – 100 гр
- Соль – ½ ч.л.
Ингредиенты для глазури
- Крем-сыр – 110 гр
- Мягкое сливочное масло – 55 гр
- Сахарная пудра – 180 гр
- Экстракт ванили – ½ ч.л.
- Соль – 1/8 ч.л.
Ингредиенты для начинки
- Коричневый сахар – 200 гр
- Корица молотая – 3 ст.л.
- Мягкое сливочное масло – 75 гр
Способ приготовления
1. В теплое молоко добавить дрожжи и не перемешивать.
2. В большой емкости смешать сливочное масло, сахар, соль, яйца и молоко с дрожжами. Все тщательно перемешать.
3. Добавить муку и вымешивать тесто в течение 10 минут.
4. Смазать тесто растительным маслом и дать отдохнуть в теплом месте под пленкой.
5. Коричневый сахар и корицу смешать.
6. Тесто раскатать до 45 на 55 см, смазать его сливочным маслом и щедро посыпать сахаром с корицей.
7. Начиная с более длинной стороны свернуть тесто в рулет и разрезать на 12 частей.
8. Выложить булочки в смазанную маслом прямоугольную форму и накрыть пленкой. Оставить в теплом месте на 45 минут.
9. Духовку разогреть до 200 градусов. Выпекать синабоны по центру духовки в течение 15 минут.
10. Пока синабоны выпекаются, делаем глазурь. Смешиваем крем-сыр, сливочное масло, соль, ваниль и сахарную пудру. Взбиваем все до воздушного состояния.
11. После приготовления синабоны должны остыть в течение 15 минут, после чего их нужно покрыть глазурью.
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