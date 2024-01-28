Синабон – это самая известная выпечка в мире, берущая свое начало еще с 1985 года. Именно тогда семья Коменов из Сиэтла придумала уникальный рецепт сдобной булочки, которая совсем скоро стала лучшей в мире.

Сейчас синабоны можно приобрести практически в каждом кафе и пекарне. Однако часто их вкус разочаровывает, ведь тесто бывает слишком сухим, а глазурь недостаточно сладкой. Именно поэтому звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво решил поделиться в Instagram собственным рецептом идеальных синабонов.

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Ингредиенты для теста

Молоко – 250 мл

Яйца комнатной температуры – 2 шт.

Сливочное масло комнатной температуры – 75 гр

Мука – 520-600 гр

Сахар – 100 гр

Соль – ½ ч.л.

Ингредиенты для глазури

Крем-сыр – 110 гр

Мягкое сливочное масло – 55 гр

Сахарная пудра – 180 гр

Экстракт ванили – ½ ч.л.

Соль – 1/8 ч.л.

Ингредиенты для начинки

Коричневый сахар – 200 гр

Корица молотая – 3 ст.л.

Мягкое сливочное масло – 75 гр

Способ приготовления

1. В теплое молоко добавить дрожжи и не перемешивать.

2. В большой емкости смешать сливочное масло, сахар, соль, яйца и молоко с дрожжами. Все тщательно перемешать.

3. Добавить муку и вымешивать тесто в течение 10 минут.

4. Смазать тесто растительным маслом и дать отдохнуть в теплом месте под пленкой.

5. Коричневый сахар и корицу смешать.

6. Тесто раскатать до 45 на 55 см, смазать его сливочным маслом и щедро посыпать сахаром с корицей.

7. Начиная с более длинной стороны свернуть тесто в рулет и разрезать на 12 частей.

8. Выложить булочки в смазанную маслом прямоугольную форму и накрыть пленкой. Оставить в теплом месте на 45 минут.

9. Духовку разогреть до 200 градусов. Выпекать синабоны по центру духовки в течение 15 минут.

10. Пока синабоны выпекаются, делаем глазурь. Смешиваем крем-сыр, сливочное масло, соль, ваниль и сахарную пудру. Взбиваем все до воздушного состояния.

11. После приготовления синабоны должны остыть в течение 15 минут, после чего их нужно покрыть глазурью.

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