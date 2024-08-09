Идеальные сырники, которые не распадаются и не прилипают к сковороде: рецепт
Если вы регулярно готовите сырники, то должны были заметить, что они каждый раз выходят по-разному. Конечно, это зависит от сыра, который вы используете. Но, если постоянно выбирать один и тот же сыр и правильно рассчитывать пропорцию других ингредиентов, то у вас получится идеальный завтрак.
Как приготовить идеальные сырники, точно знает фудблогер с ником aharkova alina. В Instagram она рассказала, что именно следует добавить к домашнему сыру, чтобы блюдо получилось вкусным, никогда не прилипало к сковороде, а также не распадалось.
Ингредиенты
- Сыр – 250 гр
- Сахар – по вкусу
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 40 гр
Способ приготовления
1. Все ингредиенты совмещаем в глубокой емкости и разминаем вилкой.
2. Можно немного размять руками, но не использовать блендер или миксер.
3. Формируем 6 сырников одинаковой формы. Это легко сделать с помощью обычного стакана.
4. Сковороду смазываем маслом и хорошо разогреваем.
5. Жарим сырники с одной стороны в течение 3 минут.
6. Переворачиваем сырники, накрываем крышкой и жарим еще 4 минуты.
7. Подаем сырники через 30 минут после приготовления со сметаной или любимым джемом.
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