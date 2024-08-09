Если вы регулярно готовите сырники, то должны были заметить, что они каждый раз выходят по-разному. Конечно, это зависит от сыра, который вы используете. Но, если постоянно выбирать один и тот же сыр и правильно рассчитывать пропорцию других ингредиентов, то у вас получится идеальный завтрак.

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Как приготовить идеальные сырники, точно знает фудблогер с ником aharkova alina. В Instagram она рассказала, что именно следует добавить к домашнему сыру, чтобы блюдо получилось вкусным, никогда не прилипало к сковороде, а также не распадалось.

Ингредиенты

Сыр – 250 гр

Сахар – по вкусу

Яйцо – 1 шт

Мука – 40 гр

Способ приготовления

1. Все ингредиенты совмещаем в глубокой емкости и разминаем вилкой.

2. Можно немного размять руками, но не использовать блендер или миксер.

3. Формируем 6 сырников одинаковой формы. Это легко сделать с помощью обычного стакана.

4. Сковороду смазываем маслом и хорошо разогреваем.

5. Жарим сырники с одной стороны в течение 3 минут.

6. Переворачиваем сырники, накрываем крышкой и жарим еще 4 минуты.

7. Подаем сырники через 30 минут после приготовления со сметаной или любимым джемом.

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