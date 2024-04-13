Идеальные сырники, которые точно не развалятся: нужно не только поджарить
Такие сырники не только вкусные, но и очень красиво выглядят. Все потому, что в составе есть кокосовая стружка. А для того, чтобы творожная масса не была забитой и, при этом, не распадалась, лучше добавить в тесто именно манку. После жарки протушите несколько минут сырники в соусе – и вы получите действительно идеальный десерт.
Идея приготовления идеальных кокосовых сырников, которые не распадаются, опубликована на странице фудблогера Карины Фисенковой (karinafisenkova) в Instagram. Соус делает изделия очень нежными.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 350 г
- маленькие желтки – 3 шт.
- сахар и корица – по вкусу
- манка – 2 ст.л.
- для панировки – кокосовая стружка
Ингредиенты для соуса:
- сахар – 1 ч.л.
- сливочное масло – 40 грамм
- сметана – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Творожную массу перебить блендером или хорошо перемешать.
2. Оставить для набухания на 20 минут.
3. Влажными руками сформировать небольшие сырники.
4. Запанировать в кокосовой стружке.
5. Жарить на небольшом огне, чтобы стружка не подгорела.
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