Такие сырники не только вкусные, но и очень красиво выглядят. Все потому, что в составе есть кокосовая стружка. А для того, чтобы творожная масса не была забитой и, при этом, не распадалась, лучше добавить в тесто именно манку. После жарки протушите несколько минут сырники в соусе – и вы получите действительно идеальный десерт.

Идея приготовления идеальных кокосовых сырников, которые не распадаются, опубликована на странице фудблогера Карины Фисенковой (karinafisenkova) в Instagram. Соус делает изделия очень нежными.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 350 г

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маленькие желтки – 3 шт.

сахар и корица – по вкусу

манка – 2 ст.л.

для панировки – кокосовая стружка

Ингредиенты для соуса:

сахар – 1 ч.л.

сливочное масло – 40 грамм

сметана – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Творожную массу перебить блендером или хорошо перемешать.

2. Оставить для набухания на 20 минут.

3. Влажными руками сформировать небольшие сырники.

4. Запанировать в кокосовой стружке.

5. Жарить на небольшом огне, чтобы стружка не подгорела.

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