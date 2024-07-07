Идеальные сырники: пора научиться готовить их правильно

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Идеальные сырники: пора научиться готовить их правильно

Идеальные сырники – это, в первую очередь, правильные пропорции ингредиентов. Только в таком случае они получатся действительно вкусными, нежными и сочными.

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Фудблогер Алекс Миль в Instagram рассказал, как правильно подобрать ингредиенты, чтобы сырники получились действительно идеальными. Как оказалось, это не так уж сложно.

Идеальные сырники: пора научиться готовить их правильно

Ингредиенты

  • Кисломолочный творог – 280 гр
  • Желток – 1 шт
  • Сахар – 30 гр
  • Ванильный сахар – 5 гр
  • Соль – щепотка
  • Рисовая мука – 40 гр

Способ приготовления

1. В тарелку вбрасываем все ингредиенты для сырников.

2. Вымешиваем массу руками.

Идеальные сырники: пора научиться готовить их правильно

3. Берем массу и раскатываем ее по поверхности в колбаску, которую нарезаем на несколько равных 6-8 частей.

4. Присыпаем поверхность мукой и с помощью тарелки придаем идеально круглую форму, несколько раз переворачивая.

Идеальные сырники: пора научиться готовить их правильно

5. Жарим на минимальном огне. Для максимальной пользы, лучше для жарки выбирать само масло ГХИ, слегка смазав им поверхность сковородки. Жарим по 2 мин с обеих сторон, до золотистости.

Идеальные сырники: пора научиться готовить их правильно

6. Подаем с ягодами и медом.

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