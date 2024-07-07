Идеальные сырники – это, в первую очередь, правильные пропорции ингредиентов. Только в таком случае они получатся действительно вкусными, нежными и сочными.

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Фудблогер Алекс Миль в Instagram рассказал, как правильно подобрать ингредиенты, чтобы сырники получились действительно идеальными. Как оказалось, это не так уж сложно.

Ингредиенты

Кисломолочный творог – 280 гр

Желток – 1 шт

Сахар – 30 гр

Ванильный сахар – 5 гр

Соль – щепотка

Рисовая мука – 40 гр

Способ приготовления

1. В тарелку вбрасываем все ингредиенты для сырников.

2. Вымешиваем массу руками.

3. Берем массу и раскатываем ее по поверхности в колбаску, которую нарезаем на несколько равных 6-8 частей.

4. Присыпаем поверхность мукой и с помощью тарелки придаем идеально круглую форму, несколько раз переворачивая.

5. Жарим на минимальном огне. Для максимальной пользы, лучше для жарки выбирать само масло ГХИ, слегка смазав им поверхность сковородки. Жарим по 2 мин с обеих сторон, до золотистости.

6. Подаем с ягодами и медом.

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