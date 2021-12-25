Идеальные творожные рогалики с необычной начинкой: рецепт и секреты приготовления от Саввы Либкина

Идеальное угощение к праздничному чаепитию – простые, но очень вкусные ароматные рогалики с джемом. Самое главное при приготовлении сдобного блюда – сделать удачное тесто, благодаря которому и рогалики будут мягкими и воздушными, и конечно же, немаловажно – начинка. Ее можно сделать из ягод, фруктов, сухофруктов, орехов, шоколада, любого джема на ваш вкус.

Популярный украинский ресторатор, кулинар Савва Либкин поделился в Instagram рецептом идеальных творожных рогаликов с самым вкусным джемом, которые вы приготовите всего за 30 минут.

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Ингредиенты

сухой домашний творог – 200 г

сахарная пудра – 200 г

пищевая сода – 0,5 ч. л.

сливочное масло – 200 г

мука – 450 г

яйца – 6 шт.

джем любой на ваш вкус

сметана – 100 г

лимонный сок – 1 ч. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Протрите творог через сито, чтобы он был нежным и воздушным.

2. В миску поместите творог и размягченное сливочное масло.

3. Желтки перетрите с сахаром, добавьте сметану и просеянную муку.

4. Соду погасите лимонным соком и добавьте в тесто, перемешайте.

5. Готовое тесто накройте полотенцем и переложите в холодильник на 30 минут.

6. После готовое тесто разделываем на куски по 200 граммов и каждый раскатайте в круг до толщины 4-5 миллиметров.

7. Полученный кружок разрежьте на треугольники и положите в каждый 1/2 чайной ложки джема.

8. Сверните рогалики и выложите их на противень слегка смазанный маслом.

9. Отправьте их в разогретую до 200 С духовку и выпекайте до готовности, около 15-20 минут.

10. Готовые рогалики присыпьте сахарной пудрой.

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