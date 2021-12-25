Идеальные творожные рогалики с необычной начинкой: рецепт и секреты приготовления от Саввы Либкина
Идеальное угощение к праздничному чаепитию – простые, но очень вкусные ароматные рогалики с джемом. Самое главное при приготовлении сдобного блюда – сделать удачное тесто, благодаря которому и рогалики будут мягкими и воздушными, и конечно же, немаловажно – начинка. Ее можно сделать из ягод, фруктов, сухофруктов, орехов, шоколада, любого джема на ваш вкус.
Популярный украинский ресторатор, кулинар Савва Либкин поделился в Instagram рецептом идеальных творожных рогаликов с самым вкусным джемом, которые вы приготовите всего за 30 минут.
Ингредиенты
сухой домашний творог – 200 г
сахарная пудра – 200 г
пищевая сода – 0,5 ч. л.
сливочное масло – 200 г
мука – 450 г
яйца – 6 шт.
джем любой на ваш вкус
сметана – 100 г
лимонный сок – 1 ч. л.
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Протрите творог через сито, чтобы он был нежным и воздушным.
2. В миску поместите творог и размягченное сливочное масло.
3. Желтки перетрите с сахаром, добавьте сметану и просеянную муку.
4. Соду погасите лимонным соком и добавьте в тесто, перемешайте.
5. Готовое тесто накройте полотенцем и переложите в холодильник на 30 минут.
6. После готовое тесто разделываем на куски по 200 граммов и каждый раскатайте в круг до толщины 4-5 миллиметров.
7. Полученный кружок разрежьте на треугольники и положите в каждый 1/2 чайной ложки джема.
8. Сверните рогалики и выложите их на противень слегка смазанный маслом.
9. Отправьте их в разогретую до 200 С духовку и выпекайте до готовности, около 15-20 минут.
10. Готовые рогалики присыпьте сахарной пудрой.
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