7 идеальных закусок к шампанскому

Шампанское – напиток, который у многих ассоциируется с весельем и праздниками. Если выбрать правильную закуску – она только подчеркнет и дополнит его вкус.

Редакция FoodOboz подготовила для вас перечень закусок, которые будут идеальной парой к шампанскому, а также – какие продукты с ним категорически не сочетаются.

1. Сыр

Сыры будут идеальной закуской. Источник: pixabay.com

Во-первых они являются отличным дополнением к игристым винам, а во-вторых – будут отлично держать вас в тонусе и не дадут охмелеть, так как жиры в сырах образуют пленку, которая не дает алкоголю быстро всасываться.

Виды сыров:

Бри – французский сыр с мягкой консистенцией, подходит к легкому шампанскому сухого сорта.

Камамбер – подходит к любому игристому вину.

Козий сыр – хорошо сочетается с сухим шампанским.

Молодой Чеддер – он подходит в качестве закуски к шампанскому с насыщенным вкусом.

Горгонзола – хорошо подойдет к сладких и легких шампанских, таких как Asti.

Запомните, чем пикантнее сыр, тем слаще к нему должно быть шампанское.

2. Морепродукты

Устрицы, мидии, креветки, крабы, гребешки, красная рыба, икра, суши будут идеальной парой к шампанскому.

3. Ветчина

Прошутто идеально подойдет к сухим, полусухим и розовым игристым винам.

4. Орехи

Не все орехи могут стать закуской к шампанскому

Также будут прекрасно сочетаться с шампанским, но не все.

5. Фрукты

Любые фрукты можно использовать для закуски. Источник: pixabay.com

Подойдут для сладких напитков, чем слаще – тем лучше.

6. Десерты

Десерты хорошо подходят к шампанскому. Источник: pixabay.com

Для таких десертов как: чизкейки, мороженое с клубникой, пудинги из фруктов, крем-брюле, щербеты, сладкие пироги и торты, лучше всего брать сладкое шампанское.

7. Шоколад

Белый шоколад. Источник: pixabay.com

Здесь существует правило: белый шоколад лучше всего сочетается с сухими или полусухими винами, чтобы он не перебивал вкус напитка.

С шампанским не сочетаются:

лимон

кофе

другие продукты, которые имеют ярко-выраженный вкус и способны "забить" шампанское.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить дома вкусный, полезный йогурт, что можно добавить и как выбрать закваску.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!