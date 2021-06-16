7 идеальных закусок к шампанскому

Шампанское – напиток, который у многих ассоциируется с весельем и праздниками. Если выбрать правильную закуску – она только подчеркнет и дополнит его вкус.
Редакция FoodOboz подготовила для вас перечень закусок, которые будут идеальной парой к шампанскому, а также – какие продукты с ним категорически не сочетаются.
1. Сыр
Во-первых они являются отличным дополнением к игристым винам, а во-вторых – будут отлично держать вас в тонусе и не дадут охмелеть, так как жиры в сырах образуют пленку, которая не дает алкоголю быстро всасываться.
Виды сыров:
Бри – французский сыр с мягкой консистенцией, подходит к легкому шампанскому сухого сорта.
Камамбер – подходит к любому игристому вину.
Козий сыр – хорошо сочетается с сухим шампанским.
Молодой Чеддер – он подходит в качестве закуски к шампанскому с насыщенным вкусом.
Горгонзола – хорошо подойдет к сладких и легких шампанских, таких как Asti.
Запомните, чем пикантнее сыр, тем слаще к нему должно быть шампанское.
2. Морепродукты
Устрицы, мидии, креветки, крабы, гребешки, красная рыба, икра, суши будут идеальной парой к шампанскому.
3. Ветчина
Прошутто идеально подойдет к сухим, полусухим и розовым игристым винам.
4. Орехи
Также будут прекрасно сочетаться с шампанским, но не все.
5. Фрукты
Подойдут для сладких напитков, чем слаще – тем лучше.
6. Десерты
Для таких десертов как: чизкейки, мороженое с клубникой, пудинги из фруктов, крем-брюле, щербеты, сладкие пироги и торты, лучше всего брать сладкое шампанское.
7. Шоколад
Здесь существует правило: белый шоколад лучше всего сочетается с сухими или полусухими винами, чтобы он не перебивал вкус напитка.
С шампанским не сочетаются:
лимон
кофе
другие продукты, которые имеют ярко-выраженный вкус и способны "забить" шампанское.
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