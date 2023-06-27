Баскский чизкейк – традиционный испанский десерт. Особенность технологии его приготовления в том, что сразу после выпекания масса получается очень мягкой, словно вот-вот упадет. Но после стабилизации такая выпечка имеет очень нежный вкус и плотную текстуру.

Идея приготовления баскского чизкейка с фисташкой и шоколадом опубликована на странице фудблогера Виктории с ником foodnvika в Instagram. Можно подавать с сезонными ягодами.

Ингредиенты:

1 кг кисломолочного сыра

600 г сливок 33%

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300 г белого шоколада

150 г фисташковой пасты

250 г сахара

5 больших яиц

15 г крахмала

ванильная паста

клубника для украшения

Способ приготовления:

1. Кисломолочный творог выложить в миску и взбить на средней скорости.

2. Сливки нагреть на огне и добавить сахар – не нужно доводить сливки до кипения, просто нагрейте до 70-80 градусов.

3. Сахар должен раствориться в сливках.

4. Постепенно добавить сливки с сахаром в творог – все это взбить.

5. Затем добавить яйца, фисташковую пасту, ванильную пасту, крахмал и растопленный шоколад.

6. Шоколад удобнее всего растопить в микроволновке постепенно импульсами.

7. Форму застелить влажным пергаментом.

8. Получившуюся смесь, после миксера, хорошо взбить блендером и вылить в подготовленную форму через сито (чтобы убрать лишние пузырьки).

9. Отправить в духовку при температуре 220 градусов на 22 минуты.

10. Готовый чизкейк достать из духовки (он будет казаться очень жидким– так и надо).

11. Дать ему остыть при комнатной температуре и отправить в холодильник на 24 часа.

12. Подавать с ягодами.

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