Идеальный баскский чизкейк к чаю: получается очень высоким и пышны
Баскский чизкейк – традиционный испанский десерт. Особенность технологии его приготовления в том, что сразу после выпекания масса получается очень мягкой, словно вот-вот упадет. Но после стабилизации такая выпечка имеет очень нежный вкус и плотную текстуру.
Идея приготовления баскского чизкейка с фисташкой и шоколадом опубликована на странице фудблогера Виктории с ником foodnvika в Instagram. Можно подавать с сезонными ягодами.
Ингредиенты:
- 1 кг кисломолочного сыра
- 600 г сливок 33%
- 300 г белого шоколада
- 150 г фисташковой пасты
- 250 г сахара
- 5 больших яиц
- 15 г крахмала
- ванильная паста
- клубника для украшения
Способ приготовления:
1. Кисломолочный творог выложить в миску и взбить на средней скорости.
2. Сливки нагреть на огне и добавить сахар – не нужно доводить сливки до кипения, просто нагрейте до 70-80 градусов.
3. Сахар должен раствориться в сливках.
4. Постепенно добавить сливки с сахаром в творог – все это взбить.
5. Затем добавить яйца, фисташковую пасту, ванильную пасту, крахмал и растопленный шоколад.
6. Шоколад удобнее всего растопить в микроволновке постепенно импульсами.
7. Форму застелить влажным пергаментом.
8. Получившуюся смесь, после миксера, хорошо взбить блендером и вылить в подготовленную форму через сито (чтобы убрать лишние пузырьки).
9. Отправить в духовку при температуре 220 градусов на 22 минуты.
10. Готовый чизкейк достать из духовки (он будет казаться очень жидким– так и надо).
11. Дать ему остыть при комнатной температуре и отправить в холодильник на 24 часа.
12. Подавать с ягодами.
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