Идеальный баскский чизкейк к чаю: получается очень высоким и пышны

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Идеальный баскский чизкейк к чаю: получается очень высоким и пышны

Баскский чизкейк – традиционный испанский десерт. Особенность технологии его приготовления в том, что сразу после выпекания масса получается очень мягкой, словно вот-вот упадет. Но после стабилизации такая выпечка имеет очень нежный вкус и плотную текстуру.

Идея приготовления баскского чизкейка с фисташкой и шоколадом опубликована на странице фудблогера Виктории с ником foodnvika в Instagram. Можно подавать с сезонными ягодами.

Идеальный баскский чизкейк к чаю: получается очень высоким и пышны

Ингредиенты:

  • 1 кг кисломолочного сыра
  • 600 г сливок 33%
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  • 300 г белого шоколада
  • 150 г фисташковой пасты
  • 250 г сахара
  • 5 больших яиц
  • 15 г крахмала
  • ванильная паста
  • клубника для украшения

Способ приготовления:

Идеальный баскский чизкейк к чаю: получается очень высоким и пышны

1. Кисломолочный творог выложить в миску и взбить на средней скорости.

2. Сливки нагреть на огне и добавить сахар – не нужно доводить сливки до кипения, просто нагрейте до 70-80 градусов.

Идеальный баскский чизкейк к чаю: получается очень высоким и пышны

3. Сахар должен раствориться в сливках.

4. Постепенно добавить сливки с сахаром в творог – все это взбить.

Идеальный баскский чизкейк к чаю: получается очень высоким и пышны

5. Затем добавить яйца, фисташковую пасту, ванильную пасту, крахмал и растопленный шоколад.

6. Шоколад удобнее всего растопить в микроволновке постепенно импульсами.

Идеальный баскский чизкейк к чаю: получается очень высоким и пышны

7. Форму застелить влажным пергаментом.

8. Получившуюся смесь, после миксера, хорошо взбить блендером и вылить в подготовленную форму через сито (чтобы убрать лишние пузырьки).

9. Отправить в духовку при температуре 220 градусов на 22 минуты.

10. Готовый чизкейк достать из духовки (он будет казаться очень жидким– так и надо).

11. Дать ему остыть при комнатной температуре и отправить в холодильник на 24 часа.

12. Подавать с ягодами.

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