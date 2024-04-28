Идеальный бисквит на кипяток, который точно поднимется: как приготовить
Пышный бисквит – это идеальная основа для любых тортов. Главное – сделать тесто пышным. Для этого вам понадобится кипяток.
Идея приготовления пышного бисквита опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Для него подойдет хоть какой крем.
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.
- сахар – 190 г
- масло – 135 г
- какао – 55 г
- кипятков – 130 г
- мука – 150 г
- крахмал – 30 г (можно и кукурузного)
- разрыхлитель – 12 г
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Белки отделить от желтков. Сахар разделить также пополам.
2. К белкам добавить соль и взбить до пены.
3. Постепенно всыпать сахар и продолжить взбивать до жестких пиков.
4. Желтки взбивать с сахаром до белой пышной массы.
5. Добавить масло и какао в желтки, хорошо перемешать.
6. Влить кипяток и снова хорошо перемешать.
7. Просеять муку, крахмал и разрыхлитель. Хорошо и постепенно перемешать.
8. Ввести белки в готовую массу и перемешать лопаткой до однородности.
9. Выпекать в разогретой духовке при температуре 150-170 градусов 35-40 минут до сухой шпажки.
10. Готовый бисквит переложить на решетку, охладить.
11. Затем завернуть в пленку и отправить в холодильник на ночь.
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