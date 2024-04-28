Пышный бисквит – это идеальная основа для любых тортов. Главное – сделать тесто пышным. Для этого вам понадобится кипяток.

Идея приготовления пышного бисквита опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Для него подойдет хоть какой крем.

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.

сахар – 190 г

масло – 135 г

какао – 55 г

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кипятков – 130 г

мука – 150 г

крахмал – 30 г (можно и кукурузного)

разрыхлитель – 12 г

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Белки отделить от желтков. Сахар разделить также пополам.

2. К белкам добавить соль и взбить до пены.

3. Постепенно всыпать сахар и продолжить взбивать до жестких пиков.

4. Желтки взбивать с сахаром до белой пышной массы.

5. Добавить масло и какао в желтки, хорошо перемешать.

6. Влить кипяток и снова хорошо перемешать.

7. Просеять муку, крахмал и разрыхлитель. Хорошо и постепенно перемешать.

8. Ввести белки в готовую массу и перемешать лопаткой до однородности.

9. Выпекать в разогретой духовке при температуре 150-170 градусов 35-40 минут до сухой шпажки.

10. Готовый бисквит переложить на решетку, охладить.

11. Затем завернуть в пленку и отправить в холодильник на ночь.

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