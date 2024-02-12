Идеальный десерт всего из трех ингредиентов за 5 минут
Можно ли приготовить за 5 минут идеальный десерт? Конечно, возможно! Как это сделать, рассказываем ниже.
Рецептом замечательного, вкусного десерта, состоящего только из трех ингредиентов, поделилась фудблогер с ником kathycoooks. Она в Instagram рассказала, что добавить к бананам, чтобы десерт понравился каждому.
Ингредиенты:
- Бананы
- Белый шоколад
- Масло
Способ приготовления
1.Бананы очищаем от кожуры и нарезаем поперек на три части.
2. В каждый банан втыкаем палочку для мороженого и отправляем в морозильную камеру на 20 минут.
3. Белый шоколад хорошего качества растапливаем на водяной бане.
4. Добавляем в шоколад немного растительного масла. Таким образом, он лучше будет смотреться на бананах, равномерно распределится по ним и придаст блеск.
5. Растопленный шоколад переливаем в высокий стакан.
6. Окунаем замороженные бананы в растопленный шоколад, вынимаем и сразу украшаем по желанию. Шоколад очень быстро застывает, поэтому украшать нужно сразу.
7. Отправляем в холодильник до полного застывания шоколада.
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