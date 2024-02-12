Можно ли приготовить за 5 минут идеальный десерт? Конечно, возможно! Как это сделать, рассказываем ниже.

Рецептом замечательного, вкусного десерта, состоящего только из трех ингредиентов, поделилась фудблогер с ником kathycoooks. Она в Instagram рассказала, что добавить к бананам, чтобы десерт понравился каждому.

Ингредиенты:

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Бананы

Белый шоколад

Масло

Способ приготовления

1.Бананы очищаем от кожуры и нарезаем поперек на три части.

2. В каждый банан втыкаем палочку для мороженого и отправляем в морозильную камеру на 20 минут.

3. Белый шоколад хорошего качества растапливаем на водяной бане.

4. Добавляем в шоколад немного растительного масла. Таким образом, он лучше будет смотреться на бананах, равномерно распределится по ним и придаст блеск.

5. Растопленный шоколад переливаем в высокий стакан.

6. Окунаем замороженные бананы в растопленный шоколад, вынимаем и сразу украшаем по желанию. Шоколад очень быстро застывает, поэтому украшать нужно сразу.

7. Отправляем в холодильник до полного застывания шоколада.

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