Идеальный домашний майонез: как правильно готовить безопасный соус
Блюда с майонезом всегда очень аппетитны, их хочется еще и еще. Все потому, что в магазинный соус добавляют много разнообразных усилителей вкуса и красителей. Для организма это очень вредно. Поэтому следует воспользоваться безопасным домашним вариантом приготовления.
Идея приготовления вкусного и безопасного домашнего майонеза опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Все компоненты для соуса точно найдутся в холодильнике.
Ингредиенты:
- 1 шт – яйцо
- 2 ч.л. – горчица
- 25 мл – сок лимона
- 0,25 ч.л. – сахар
- 0,25 ч.л. – соль
- 250 мл – масло
Способ приготовления:
1. В чашу для блендера выбить яйцо.
2. Добавить все ингредиенты, кроме растительного масла.
3. В конце медленно влить масло – оно образует второй слой сверху и не соединится с остальными ингредиентами.
4. Поставить погружной блендер в чашу и как бы приложить ко дну. Головка блендера должна полностью закрыть яйцо.
5. Сбить не поднимая, пока майонез не будет почти готов. Масса сразу начнет белеть и густеть.
6. В конце можно немного поднимать края блендера по кругу, чтобы захватить все масло.
7. Откорректировать вкус солью, перцем и лимоном.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: