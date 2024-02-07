Блюда с майонезом всегда очень аппетитны, их хочется еще и еще. Все потому, что в магазинный соус добавляют много разнообразных усилителей вкуса и красителей. Для организма это очень вредно. Поэтому следует воспользоваться безопасным домашним вариантом приготовления.

Идея приготовления вкусного и безопасного домашнего майонеза опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Все компоненты для соуса точно найдутся в холодильнике.

Ингредиенты:

1 шт – яйцо

2 ч.л. – горчица

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25 мл – сок лимона

0,25 ч.л. – сахар

0,25 ч.л. – соль

250 мл – масло

Способ приготовления:

1. В чашу для блендера выбить яйцо.

2. Добавить все ингредиенты, кроме растительного масла.

3. В конце медленно влить масло – оно образует второй слой сверху и не соединится с остальными ингредиентами.

4. Поставить погружной блендер в чашу и как бы приложить ко дну. Головка блендера должна полностью закрыть яйцо.

5. Сбить не поднимая, пока майонез не будет почти готов. Масса сразу начнет белеть и густеть.

6. В конце можно немного поднимать края блендера по кругу, чтобы захватить все масло.

7. Откорректировать вкус солью, перцем и лимоном.

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