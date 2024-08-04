Идеальный домашний Наполеон с заварным кремом: как приготовить популярный десерт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Идеальный домашний Наполеон с заварным кремом: как приготовить популярный десерт

Приготовить домашний "наполеон" в домашних условиях очень легко. Это будет гораздо лучше, чем покупать десерт в магазине. Вам нужно сделать очень простое тесто на основе сметаны и сливочного масла, а также обычный крем для пропитки.

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Идея приготовления вкусного домашнего "Наполеона" опубликована на странице фудблогера Татьяны Пановой ( tanyasenkova ) в Instagram. Главное – соблюдать пропорции.

Идеальный домашний Наполеон с заварным кремом: как приготовить популярный десерт

Ингредиенты для теста:

  • мука – 360 г (+на подпил при раскачке лепешек)
  • сметана – 140 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сливочное масло (или маргарин) – 250 г
  • соль – 3 г
  • коньяк – 10 г

Ингредиенты для крема:

  • молоко 3,2% – 900 г
  • сахар – 230 г
  • соль – 5 г
  • кукурузный крахмал – 45 г
  • яйцо куриное – 3 шт.
  • сливочное масло 82,5% – 200 г
  • ваниль по вкусу

Способ приготовления теста:

Идеальный домашний Наполеон с заварным кремом: как приготовить популярный десерт

1. Взбить мягкое сливочное масло или маргарин со сметаной и яйцами.

2. Добавить соль, коньяк (или разрыхлитель), муку и замесить мягкое тесто.

3. Завернуть в пленку и убрать на 30-60 минут.

Идеальный домашний Наполеон с заварным кремом: как приготовить популярный десерт

4. Разделить тесто на 8-10 частей, раскатать на столе, присыпанном мукой, и выпекать пергамент при температуре 180-200 градусов до золотистого цвета. Дать остыть.

Способ приготовления крема:

1. Смешать венчиком яйца, сахар, соль и крахмал.

2. Добавить молоко и ваниль.

Идеальный домашний Наполеон с заварным кремом: как приготовить популярный десерт

3. Перемешать и поставить в маленький огонь.

4. Варить на маленьком огне, постоянно помешивая, до загущения массы и больших пузырьков.

Идеальный домашний Наполеон с заварным кремом: как приготовить популярный десерт

5. Снять с огня, дать остыть до комнатной температуры.

6. Добавить мягкое сливочное масло, взбить миксером, накрыть пленкой "в контакт" и убрать в холод до полного охлаждения и стабилизации.

Идеальный домашний Наполеон с заварным кремом: как приготовить популярный десерт

7. Дать ему постоять при комнатной температуре 1-1,5 часа, затем убрать в холод.

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