Идеальный домашний Наполеон с заварным кремом: как приготовить популярный десерт
Приготовить домашний "наполеон" в домашних условиях очень легко. Это будет гораздо лучше, чем покупать десерт в магазине. Вам нужно сделать очень простое тесто на основе сметаны и сливочного масла, а также обычный крем для пропитки.
Идея приготовления вкусного домашнего "Наполеона" опубликована на странице фудблогера Татьяны Пановой ( tanyasenkova ) в Instagram. Главное – соблюдать пропорции.
Ингредиенты для теста:
- мука – 360 г (+на подпил при раскачке лепешек)
- сметана – 140 г
- яйцо – 1 шт.
- сливочное масло (или маргарин) – 250 г
- соль – 3 г
- коньяк – 10 г
Ингредиенты для крема:
- молоко 3,2% – 900 г
- сахар – 230 г
- соль – 5 г
- кукурузный крахмал – 45 г
- яйцо куриное – 3 шт.
- сливочное масло 82,5% – 200 г
- ваниль по вкусу
Способ приготовления теста:
1. Взбить мягкое сливочное масло или маргарин со сметаной и яйцами.
2. Добавить соль, коньяк (или разрыхлитель), муку и замесить мягкое тесто.
3. Завернуть в пленку и убрать на 30-60 минут.
4. Разделить тесто на 8-10 частей, раскатать на столе, присыпанном мукой, и выпекать пергамент при температуре 180-200 градусов до золотистого цвета. Дать остыть.
Способ приготовления крема:
1. Смешать венчиком яйца, сахар, соль и крахмал.
2. Добавить молоко и ваниль.
3. Перемешать и поставить в маленький огонь.
4. Варить на маленьком огне, постоянно помешивая, до загущения массы и больших пузырьков.
5. Снять с огня, дать остыть до комнатной температуры.
6. Добавить мягкое сливочное масло, взбить миксером, накрыть пленкой "в контакт" и убрать в холод до полного охлаждения и стабилизации.
7. Дать ему постоять при комнатной температуре 1-1,5 часа, затем убрать в холод.
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