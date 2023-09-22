Идеальный кляр для сочных и мягких куриных отбивных: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние отбивные

Куриные отбивные – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить на сковороде и в духовке. А также можно запанировать в сухарях и тертом твердом сыре, так они будут очень сочными и мягкими внутри и хрустящими снаружи. 

Как правильно приготовить сочные куриные отбивные

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом мягких, сочных куриных отбивных с сырной панировкой. 

Рецепт отбивных
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Ингредиенты:

  • Филе куриное
  • Сыр пармезан или жесткий, можно взять микс сыров
  • Мука
  • Яйцо
  • Масло для жарки
  • Соль и перец

Способ приготовления:

1. Филе разрежьте вдоль пополам и немного отбейте. Посолите и поперчите. 

Филе для отбивных

2. Панировка: в одну миску положите муку, во второй – взбейте яйцо с водой, в третью – натрите сыр на мелкую или среднюю терку. 

В чем панировать отбивные

3. Филе обмокните в муку, затем в яичную массу и запанируйте сыром прижимая, чтобы сыр хорошо держался.

Приготовление отбивных

4. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон и выложи на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир. 

Готовые куриные отбивные

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