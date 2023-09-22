Идеальный кляр для сочных и мягких куриных отбивных: делимся рецептом

Куриные отбивные – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить на сковороде и в духовке. А также можно запанировать в сухарях и тертом твердом сыре, так они будут очень сочными и мягкими внутри и хрустящими снаружи.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом мягких, сочных куриных отбивных с сырной панировкой.

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Ингредиенты:

Филе куриное

Сыр пармезан или жесткий, можно взять микс сыров

Мука

Яйцо

Масло для жарки

Соль и перец

Способ приготовления:

1. Филе разрежьте вдоль пополам и немного отбейте. Посолите и поперчите.

2. Панировка: в одну миску положите муку, во второй – взбейте яйцо с водой, в третью – натрите сыр на мелкую или среднюю терку.

3. Филе обмокните в муку, затем в яичную массу и запанируйте сыром прижимая, чтобы сыр хорошо держался.

4. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон и выложи на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир.

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