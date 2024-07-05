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Идеальный летний десерт с персиками: можно приготовить, когда нет света
Летом нет желания долго стоять на кухне. Тем не менее, порой так и хочется отведать какой-нибудь вкусненький десерт.
Фудблогер с ником viktoriia_chui в Instagram рассказала рецепт десерта, для приготовления которого не нужно использовать электроэнергию. Кроме этого, он готовится из доступных ингредиентов и в считанные минуты.
Ингредиенты
- Персики
- Йогурт без наполнителя
- Мед или кленовый сироп
Способ приготовления
1.Часть персиков замораживаем в морозильной камере.
2. Натираем на мелкой терке и выкладываем в креманки.
3. Выкладываем на персики йогурт без наполнителя и снова присыпаем натертыми фруктами.
4. Поливаем медом или кленовым сиропом (можно использовать и другой наполнитель по вкусу).
5. Украшаем свежими персиками и подаем на стол.
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