Летом нет желания долго стоять на кухне. Тем не менее, порой так и хочется отведать какой-нибудь вкусненький десерт.

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Фудблогер с ником viktoriia_chui в Instagram рассказала рецепт десерта, для приготовления которого не нужно использовать электроэнергию. Кроме этого, он готовится из доступных ингредиентов и в считанные минуты.

Ингредиенты

Персики

Йогурт без наполнителя

Мед или кленовый сироп

Способ приготовления

1.Часть персиков замораживаем в морозильной камере.

2. Натираем на мелкой терке и выкладываем в креманки.

3. Выкладываем на персики йогурт без наполнителя и снова присыпаем натертыми фруктами.

4. Поливаем медом или кленовым сиропом (можно использовать и другой наполнитель по вкусу).

5. Украшаем свежими персиками и подаем на стол.

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