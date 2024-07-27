Идеальный львовский сырник: этот рецепт станет вашим фаворитом

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
15
Идеальный львовский сырник: этот рецепт станет вашим фаворитом

Сырник – это десерт, который ценят и любят абсолютно все. Его по-разному готовят в каждом отдельном регионе Украины. Но самым известным и популярным из них, конечно, является львовский сырник. Он уже давно стал легендарным и никогда не утратит своей популярности.

Видео дня

Как приготовить идеальный львовский сырник, в Instagram рассказала фудблогер с ником viktoriia chui. По ее словам, этот рецепт обязательно станет вашим фаворитом.

Идеальный львовский сырник: этот рецепт станет вашим фаворитом

Ингредиенты

  • Кисломолочный творог – 600 гр
  • Сахар – 100 гр
  • Ванильный сахар
  • Сметана не менее 20% - 70 гр
  • Сливочное масло – 100 гр
  • Манная крупа – 30 гр
  • Сухофрукты – 100 гр

Ингредиенты для глазури

  • Сливочное масло – 60 гр
  • Сахар – 40 гр
  • Сметана – 50 гр
  • Какао – 15 гр

Способ приготовления

1.К сыру добавляем яйца, сахар, ванильный сахар, сметану и перебиваем блендером.

Идеальный львовский сырник: этот рецепт станет вашим фаворитом

2. Добавляем растопленное масло и манную крупу и снова все перебиваем.

3. Добавляем растопленное масло и манную крупу и снова все перебиваем.

4. В конце добавляем любимые сухофрукты, перемешиваем и выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом.

Идеальный львовский сырник: этот рецепт станет вашим фаворитом

5. Отправляем в разогретую духовку до 180* на 45-50 мин.

6. После выпечки оставляем его в выключенной духовке в час.

7. Вынимаем, даем полностью остыть при комнатной температуре и переносим в холодильник на 5 часов.

Идеальный львовский сырник: этот рецепт станет вашим фаворитом

8. Готовим глазурь. Все смешать в кастрюле и проварить 2-3 мин. Дать полностью остыть.

9. Перекладываем с формы на тарелку, поливаем глазурью, отправляем еще раз в холодильник на 30 мин, после чего нарезаем и подаем на стол.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты десертов:

 
Рецептыдесерт

Сейчас мы готовим

Все рецепты