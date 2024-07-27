Идеальный львовский сырник: этот рецепт станет вашим фаворитом
Сырник – это десерт, который ценят и любят абсолютно все. Его по-разному готовят в каждом отдельном регионе Украины. Но самым известным и популярным из них, конечно, является львовский сырник. Он уже давно стал легендарным и никогда не утратит своей популярности.
Как приготовить идеальный львовский сырник, в Instagram рассказала фудблогер с ником viktoriia chui. По ее словам, этот рецепт обязательно станет вашим фаворитом.
Ингредиенты
- Кисломолочный творог – 600 гр
- Сахар – 100 гр
- Ванильный сахар
- Сметана не менее 20% - 70 гр
- Сливочное масло – 100 гр
- Манная крупа – 30 гр
- Сухофрукты – 100 гр
Ингредиенты для глазури
- Сливочное масло – 60 гр
- Сахар – 40 гр
- Сметана – 50 гр
- Какао – 15 гр
Способ приготовления
1.К сыру добавляем яйца, сахар, ванильный сахар, сметану и перебиваем блендером.
2. Добавляем растопленное масло и манную крупу и снова все перебиваем.
3. Добавляем растопленное масло и манную крупу и снова все перебиваем.
4. В конце добавляем любимые сухофрукты, перемешиваем и выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом.
5. Отправляем в разогретую духовку до 180* на 45-50 мин.
6. После выпечки оставляем его в выключенной духовке в час.
7. Вынимаем, даем полностью остыть при комнатной температуре и переносим в холодильник на 5 часов.
8. Готовим глазурь. Все смешать в кастрюле и проварить 2-3 мин. Дать полностью остыть.
9. Перекладываем с формы на тарелку, поливаем глазурью, отправляем еще раз в холодильник на 30 мин, после чего нарезаем и подаем на стол.
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