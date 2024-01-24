Львовский сырник – десерт, о котором знает каждая украинская хозяйка. Он выглядит очень эффектно, прекрасно сочетается с кофе и чаем, а также выпечку очень удобно дать гостям с собой на гостинец. Если вы воспользуетесь следующей технологией – ваше блюдо точно получится идеальным.

Идея приготовления вкуснейшего львовского сырника опубликована на странице фудблогера Дианы с ником dina_liashuk в Instagram. Тесто выходит очень нежным.

Ингредиенты:

сыр жирный – 600 г

сахар – 80 г

яйца – 2 шт

сметана 30% – 50 г

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сливочное масло – 70 г

ванильный сахар – 1 пакетик

крахмал кукурузный – 1 ст. л

изюм – 1 горсть

цедра – 1 лимон (по желанию)

Ингредиенты для глазури:

масло – 70 г

сметана – 60 г

какао – 1.5 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. В миску с сыром добавить сахар, сметану, ванильный сахар и все тщательно взбить блендером (если нет блендера, тогда творог сначала перетереть через сито).

2. Далее добавить растопленное (уже не горячее) сливочное масло, крахмал и цедру лимона и хорошо перемешать блендером.

3. Добавить яйца и снова хорошо взбить блендером до однородности.

4. Теперь добавить предварительно запаренные кипятком изюм и осторожно перемешать лопаткой.

5. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и застелить пергаментом.

6. Выложить в форму творожную массу, выровнять и выпекать при температуре 170 градусов 40-50 минут.

7. Готовому творожнику даем остыть в форме, далее с формой забираем в холодильник на 4-5 часов.

8. Для глазури все ингредиенты сложить в сотейник и на маленьком огне, помешивая, довести до однородности.

9. Варить на медленном огне 4 минуты.

10. Достать сырник из холодильника, вынуть из формы и снять пергамент. Полить сырник глазурью, обмазывая с помощью кисточки со всех сторон.

11. Оставить сырник на полчаса в холодильнике.

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