Идеальный львовский творожник, который всегда получается: как приготовить популярный десерт
Львовский сырник – десерт, о котором знает каждая украинская хозяйка. Он выглядит очень эффектно, прекрасно сочетается с кофе и чаем, а также выпечку очень удобно дать гостям с собой на гостинец. Если вы воспользуетесь следующей технологией – ваше блюдо точно получится идеальным.
Идея приготовления вкуснейшего львовского сырника опубликована на странице фудблогера Дианы с ником dina_liashuk в Instagram. Тесто выходит очень нежным.
Ингредиенты:
- сыр жирный – 600 г
- сахар – 80 г
- яйца – 2 шт
- сметана 30% – 50 г
- сливочное масло – 70 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- крахмал кукурузный – 1 ст. л
- изюм – 1 горсть
- цедра – 1 лимон (по желанию)
Ингредиенты для глазури:
- масло – 70 г
- сметана – 60 г
- какао – 1.5 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. В миску с сыром добавить сахар, сметану, ванильный сахар и все тщательно взбить блендером (если нет блендера, тогда творог сначала перетереть через сито).
2. Далее добавить растопленное (уже не горячее) сливочное масло, крахмал и цедру лимона и хорошо перемешать блендером.
3. Добавить яйца и снова хорошо взбить блендером до однородности.
4. Теперь добавить предварительно запаренные кипятком изюм и осторожно перемешать лопаткой.
5. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и застелить пергаментом.
6. Выложить в форму творожную массу, выровнять и выпекать при температуре 170 градусов 40-50 минут.
7. Готовому творожнику даем остыть в форме, далее с формой забираем в холодильник на 4-5 часов.
8. Для глазури все ингредиенты сложить в сотейник и на маленьком огне, помешивая, довести до однородности.
9. Варить на медленном огне 4 минуты.
10. Достать сырник из холодильника, вынуть из формы и снять пергамент. Полить сырник глазурью, обмазывая с помощью кисточки со всех сторон.
11. Оставить сырник на полчаса в холодильнике.
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