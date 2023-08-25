Идеальный нежный рис, который можно приготовить на обед: делимся технологией
Вкусный рис не обязательно должен быть рассыпчатым. И речь идет не о той крупе, которая склеивается в один ком. Особую сочность и нежность риса придает сливочный соус. Такое блюдо получается достаточно сытным и отлично подходит для обеда.
Идея приготовления сочного риса на обед опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. В составе есть много разных специй, а также чеснок.
Ингредиенты:
- 250 г риса
- 250 г помидоров
- хмели-сунели и итальянские травы
- 30 г томатной пасты
- соль, перец, острый перец (по вкусу)
- 15 г масла
- 150 г сливок (15%)
- 10 г чеснока
- 800-1000 мл воды или бульона
- 50 г моцареллы
Способ приготовления:
1. Вливаем в кастрюлю масло, вбрасываем помидоры, добавляем чеснок и по желанию острый перец.
2. Немножко давим помидоры и, перемешивая, готовим 3-4 минуты.
3. Выдаем томатную пасту, вливаем сливки, всыпаем промытый рис, солим и перчим.
4. Добавляем специи.
5. Заливаем водой или лучше бульоном.
6. Перемешиваем и варим под закрытой крышкой.
7. Периодически перемешивайте, чтобы не прилипло ко дну.
8. Готовность проверяйте по вкусу. При необходимости долить еще воды.
9. В конце положить моцареллу и хорошо вымешать.
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