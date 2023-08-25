Вкусный рис не обязательно должен быть рассыпчатым. И речь идет не о той крупе, которая склеивается в один ком. Особую сочность и нежность риса придает сливочный соус. Такое блюдо получается достаточно сытным и отлично подходит для обеда.

Идея приготовления сочного риса на обед опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. В составе есть много разных специй, а также чеснок.

Ингредиенты:

250 г риса

250 г помидоров

хмели-сунели и итальянские травы

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30 г томатной пасты

соль, перец, острый перец (по вкусу)

15 г масла

150 г сливок (15%)

10 г чеснока

800-1000 мл воды или бульона

50 г моцареллы

Способ приготовления:

1. Вливаем в кастрюлю масло, вбрасываем помидоры, добавляем чеснок и по желанию острый перец.

2. Немножко давим помидоры и, перемешивая, готовим 3-4 минуты.

3. Выдаем томатную пасту, вливаем сливки, всыпаем промытый рис, солим и перчим.

4. Добавляем специи.

5. Заливаем водой или лучше бульоном.

6. Перемешиваем и варим под закрытой крышкой.

7. Периодически перемешивайте, чтобы не прилипло ко дну.

8. Готовность проверяйте по вкусу. При необходимости долить еще воды.

9. В конце положить моцареллу и хорошо вымешать.

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