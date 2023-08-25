Идеальный нежный рис, который можно приготовить на обед: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Идеальный нежный рис, который можно приготовить на обед: делимся технологией

Вкусный рис не обязательно должен быть рассыпчатым. И речь идет не о той крупе, которая склеивается в один ком. Особую сочность и нежность риса придает сливочный соус. Такое блюдо получается достаточно сытным и отлично подходит для обеда.

Идея приготовления сочного риса на обед опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. В составе есть много разных специй, а также чеснок.

Идеальный нежный рис, который можно приготовить на обед: делимся технологией

Ингредиенты:

  • 250 г риса
  • 250 г помидоров
  • хмели-сунели и итальянские травы
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  • 30 г томатной пасты
  • соль, перец, острый перец (по вкусу)
  • 15 г масла
  • 150 г сливок (15%)
  • 10 г чеснока
  • 800-1000 мл воды или бульона
  • 50 г моцареллы

Способ приготовления:

Идеальный нежный рис, который можно приготовить на обед: делимся технологией

1. Вливаем в кастрюлю масло, вбрасываем помидоры, добавляем чеснок и по желанию острый перец.

2. Немножко давим помидоры и, перемешивая, готовим 3-4 минуты.

Идеальный нежный рис, который можно приготовить на обед: делимся технологией

3. Выдаем томатную пасту, вливаем сливки, всыпаем промытый рис, солим и перчим.

4. Добавляем специи.

5. Заливаем водой или лучше бульоном.

Идеальный нежный рис, который можно приготовить на обед: делимся технологией

6. Перемешиваем и варим под закрытой крышкой.

7. Периодически перемешивайте, чтобы не прилипло ко дну.

Идеальный нежный рис, который можно приготовить на обед: делимся технологией

8. Готовность проверяйте по вкусу. При необходимости долить еще воды.

9. В конце положить моцареллу и хорошо вымешать.

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