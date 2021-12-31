Чуть не забыла рассказать! В Метро маракуйя (свежая и сочная) по 3 грн\штучка.

Что с ней делать? Конечно же – чай!

На 1 литр горячей воды:

Маракуйя – 3 штуки,

Апельсин – ½ штуки,

Лимон – ½ штуки,

Сахар – 30 грамм (для тех, кто любит кислее) или 50 грамм (для тех, кто любит слаще)…

И пару веточек свежей мяты.

Идеальный новогодний напиток!