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Идеальный новогодний напиток
Чуть не забыла рассказать! В Метро маракуйя (свежая и сочная) по 3 грн\штучка.
Что с ней делать? Конечно же – чай!
На 1 литр горячей воды:
Маракуйя – 3 штуки,
Апельсин – ½ штуки,
Лимон – ½ штуки,
Сахар – 30 грамм (для тех, кто любит кислее) или 50 грамм (для тех, кто любит слаще)…
И пару веточек свежей мяты.
Идеальный новогодний напиток!
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Источник:Facebook Марии Колповской