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Идеальный обед: 3 рецепта летних холодных супов

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Если хочется приготовить на обед легкое и вкусное блюдо, для этого идеально подойдут супы. Не обязательно горячие, наваристые с мясом или рыбой, а наоборот сделайте совершенно освежающие, летние, холодные супы.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкусных, летних и очень быстрых в приготовлении охлаждающих супов.

1. Французский холодный суп вишисуаз

Французский холодный суп
Французский холодный суп. Источник: gastronom.ru

Ингредиенты:

  • Картофель – 5 шт.

  • Куриный бульон – 1,2 мл

  • Лук-порей – 3 шт.

  • Жирные сливки – 60 мл

  • Сливочное масло – 1 ст. л.

  • Зеленый лук –1 пучок

  • Сушеный тимьян и майоран – каждого по 1/2 ч. л.

  • Соль, перец – по вкусу

  • Лавровый лист – 1-2 шт.

Способ приготовления:

  1. Лук помойте, очистите и нарежьте вместе с луком-пореем, картошку также очистите и нарежьте.

  2. В кастрюле растопите сливочное масло, бросьте туда оба вида лука и хорошо обжарьте до золотистости.

  3. После – добавьте картошку, сушеный тимьян и майоран, лавровый лист, посолите, поперчите и тушите под крышкой минут 10.

  4. По истечению времени добавьте туда бульон и доведите до кипения.

  5. Уберите из супа лавровый лист и переложите его в блендер и хорошо взбейте до однородности.

  6. После того, как суп полностью остынет добавьте жирные сливки и зеленый лук также можно подавать.

2. Суп-пюре из ананаса и огурца

Суп из огурца и ананаса
Суп из огурца и ананаса. Источник: lifehacker.ru

Ингредиенты:

  • Огурцы – 1 шт.

  • Ананас – 1 шт.

  • Зеленый лук – 5-8 перьев

  • Халапеньо – 1 шт.

  • Петрушка – 20 г

  • Сок ананаса – 50 мл

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Ананас почистить и нарезать мелким

    кубиком.

  2. Измельчите халапеньо, огурцы, зеленый лук и петрушку.

  3. Бросьте все в блендер и хорошо взбейте до однородности.

  4. ​​​​​​​Готовый суп приправьте солью и отправьте в холодильник на 30 минут. ​​​​​​​

Есть суп можно с гренками.

3. Гаспачо

Как приготовить пряный суп гаспачо
Как приготовить пряный суп гаспачо. Источник: gastronom.ru

Ингредиенты:

  • Помидоры – 4-5 шт.

  • Репчатый лук – 1 шт.

  • Консервированный перец – 1 шт.

  • Огурцы – 1 шт.

  • Кинза – 35 г

  • Красный винный уксус – 1 ч. л.

  • Томатный сок – 3 стакана

  • Оливковое масло – 30 мл

  • Соус табаско – по вкусу

​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Небольшими кусочками нарежьте 2 помидора, половину огурца и лука, консервированный перец, переложите все в блендер, измельчите до состояния пюре и переложите все в отдельную посуду.

  2. Туда добавьте оливковое масло, томатный сок, кинзу, томатный сок и табаско, хорошо перемешайте.

  3. Помидоры, которые остались нарежьте небольшими кубиками, а перед этим извлеките из них семена.

  4. Нарежьте огурец и лук, добавьте в готовый суп, щедро посолите и поперчите, на минут 30 поставьте в холодильник.

Перед подачей супа, сделайте еще гренки, они отлично подойдут к этому блюду.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
еда рецепт
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