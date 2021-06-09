Идеальный обед: 3 рецепта летних холодных супов

Если хочется приготовить на обед легкое и вкусное блюдо, для этого идеально подойдут супы. Не обязательно горячие, наваристые с мясом или рыбой, а наоборот сделайте совершенно освежающие, летние, холодные супы.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкусных, летних и очень быстрых в приготовлении охлаждающих супов.
1. Французский холодный суп вишисуаз
Ингредиенты:
Картофель – 5 шт.
Куриный бульон – 1,2 мл
Лук-порей – 3 шт.
Жирные сливки – 60 мл
Сливочное масло – 1 ст. л.
Зеленый лук –1 пучок
Сушеный тимьян и майоран – каждого по 1/2 ч. л.
Соль, перец – по вкусу
Лавровый лист – 1-2 шт.
Способ приготовления:
Лук помойте, очистите и нарежьте вместе с луком-пореем, картошку также очистите и нарежьте.
В кастрюле растопите сливочное масло, бросьте туда оба вида лука и хорошо обжарьте до золотистости.
После – добавьте картошку, сушеный тимьян и майоран, лавровый лист, посолите, поперчите и тушите под крышкой минут 10.
По истечению времени добавьте туда бульон и доведите до кипения.
Уберите из супа лавровый лист и переложите его в блендер и хорошо взбейте до однородности.
После того, как суп полностью остынет добавьте жирные сливки и зеленый лук также можно подавать.
2. Суп-пюре из ананаса и огурца
Ингредиенты:
Огурцы – 1 шт.
Ананас – 1 шт.
Зеленый лук – 5-8 перьев
Халапеньо – 1 шт.
Петрушка – 20 г
Сок ананаса – 50 мл
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Ананас почистить и нарезать мелким
кубиком.
Измельчите халапеньо, огурцы, зеленый лук и петрушку.
Бросьте все в блендер и хорошо взбейте до однородности.
Готовый суп приправьте солью и отправьте в холодильник на 30 минут.
Есть суп можно с гренками.
3. Гаспачо
Ингредиенты:
Помидоры – 4-5 шт.
Репчатый лук – 1 шт.
Консервированный перец – 1 шт.
Огурцы – 1 шт.
Кинза – 35 г
Красный винный уксус – 1 ч. л.
Томатный сок – 3 стакана
Оливковое масло – 30 мл
Соус табаско – по вкусу
Способ приготовления:
Небольшими кусочками нарежьте 2 помидора, половину огурца и лука, консервированный перец, переложите все в блендер, измельчите до состояния пюре и переложите все в отдельную посуду.
Туда добавьте оливковое масло, томатный сок, кинзу, томатный сок и табаско, хорошо перемешайте.
Помидоры, которые остались нарежьте небольшими кубиками, а перед этим извлеките из них семена.
Нарежьте огурец и лук, добавьте в готовый суп, щедро посолите и поперчите, на минут 30 поставьте в холодильник.
Перед подачей супа, сделайте еще гренки, они отлично подойдут к этому блюду.
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