Идеальный перекус в период Масленицы: блины с яблочной начинкой
Масленица 2024 начинается уже 11 марта. Блинчиков в этот период много не бывает. Поэтому если для ужина лучше готовить изделия с грибной или творожной начинкой – то для перекуса идеально подойдут яблоки. Блюдо получается довольно легким и, одновременно, сытным.
Идея приготовления тонких блинов с сочной яблочной начинкой опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich) в Instagram. Очень удобно взять с собой на работу.
Ингредиенты для теста:
- молоко – 500 мл
- яйца – 3 шт
- сахар – 50 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- масло – 60 г
- мука – 180 г
Ингредиенты для яблочной начинки:
- яблоки – 1 кг
- масло сливочное – 80 г
- сахар – 150 г
- мука – 2,5 ст.л
- корица
Способ приготовления:
1. Соедините все ингредиенты для теста.
2. Взбить миксером или блендером до однородности.
3. Разогреть сковороду.
4. Смазать растительным маслом, жарить блины на среднем огне с двух сторон до румяности.
5. Муки в тесте может быть больше. Если вы видите, что блинчик плохо отстает от сковородки – добавьте еще немного.
6. Для начинки яблоки почистить и нарезать мелким кубиком или натереть.
7. В кастрюле растопить сливочное масло. Добавить яблоки, сахар (количество сахара зависит от того, как кислые яблоки) и тушить начинку, помешивая, 10 минут.
8. Добавить муку, хорошо перемешать начинку и тушить ее еще 2 минуты.
9. Полностью охладить начинку и завернуть блины.
9. Перед подачей обжарить блины на сливочном масле.
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