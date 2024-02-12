Масленица 2024 начинается уже 11 марта. Блинчиков в этот период много не бывает. Поэтому если для ужина лучше готовить изделия с грибной или творожной начинкой – то для перекуса идеально подойдут яблоки. Блюдо получается довольно легким и, одновременно, сытным.

Идея приготовления тонких блинов с сочной яблочной начинкой опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich) в Instagram. Очень удобно взять с собой на работу.

Ингредиенты для теста:

молоко – 500 мл

яйца – 3 шт

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сахар – 50 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

соль – 1/2 ч.л.

масло – 60 г

мука – 180 г

Ингредиенты для яблочной начинки:

яблоки – 1 кг

масло сливочное – 80 г

сахар – 150 г

мука – 2,5 ст.л

корица

Способ приготовления:

1. Соедините все ингредиенты для теста.

2. Взбить миксером или блендером до однородности.

3. Разогреть сковороду.

4. Смазать растительным маслом, жарить блины на среднем огне с двух сторон до румяности.

5. Муки в тесте может быть больше. Если вы видите, что блинчик плохо отстает от сковородки – добавьте еще немного.

6. Для начинки яблоки почистить и нарезать мелким кубиком или натереть.

7. В кастрюле растопить сливочное масло. Добавить яблоки, сахар (количество сахара зависит от того, как кислые яблоки) и тушить начинку, помешивая, 10 минут.

8. Добавить муку, хорошо перемешать начинку и тушить ее еще 2 минуты.

9. Полностью охладить начинку и завернуть блины.

9. Перед подачей обжарить блины на сливочном масле.

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