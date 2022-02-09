Идеальный пирог без муки: на чем приготовить простейшую выпечку

Такой пирог – настоящая находка для тех, кто очень любит сладкое, а много лишних калорий не очень. Основа десерта – натуральный йогурт, благодаря которому пирог получается нежным и в меру влажным. А для того чтобы он был высоким и пышным, важно лишь правильно подготовить яйца.

Рецепт пирога без муки на йогурте опубликован в кулинарном блоге tomka_recepti в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 5 шт

сахар – 100 г (50 г в белки, 50 г в желтки)

ванильный сахар – 1 п

цедра лимона

йогурт густой – 340 г

крахмал – 5 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

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Способ приготовления:

1. В яичках отделить белки от желтков.

2. Взбить белки с сахаром до белой рыхлой массы.

3. К желткам добавить оставшийся сахар, ванильный сахар и цедру лимона. Перемешивать до тех пор, когда масса побелеет.

4. Добавить йогурт. Перемешать.

5. Добавить крахмал и разрыхлитель. Перемешать.

6. В полученную массу добавить белки. Перемешать.

7. Выложить в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 170 градусов 30-40 минут.

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