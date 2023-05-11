Идеальный плов без риса: рассказываем, чем заменить главный ингредиент
Идеальное блюдо для сытного обеда – плов. Готовится он в классическом варианте из риса, но если вы хотите, чтобы блюдо было легким, замените рис, например булгуром, а свинину курицей.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом вкусного плова из булгура, с куриным мясом, овощами и специями.
Ингредиенты:
- Булгур – 400 г
- Лук – 250 г
- Морковь – 300 г
- Куриное бедро без кости – 700 г
- Специи для плова – 1 ст. л. с горкой,
- Соль – 1 ст. л.
- Барбарис – 1 ст. л.
- Чеснок – головка
- Перец Чили – по желанию
- Масло – 40 г
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте мелко, морковь нарежьте соломкой.
2. Нагрейте котелок, добавьте масло и поджарьте лук, а через 5 минут морковь.Через 5 минут добавьте порезанное мясо, обжарьте 10 минут.
3. Булгур помойте и добавьте к мясу с овощами, туда же добавьте чеснок, специи и готовьте 5-8 минут.
4. Далее влейте 1,5 л воды, чтобы она покрывала все ингредиенты плова на 2-3 см сверху. Оставьте готовиться, пока вся вода не выкипит. Накрыть крышкой и подавайте блюдо горячим.
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