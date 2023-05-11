Идеальное блюдо для сытного обеда – плов. Готовится он в классическом варианте из риса, но если вы хотите, чтобы блюдо было легким, замените рис, например булгуром, а свинину курицей.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом вкусного плова из булгура, с куриным мясом, овощами и специями.

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Ингредиенты:

Булгур – 400 г

Лук – 250 г

Морковь – 300 г

Куриное бедро без кости – 700 г

Специи для плова – 1 ст. л. с горкой,

Соль – 1 ст. л.

Барбарис – 1 ст. л.

Чеснок – головка

Перец Чили – по желанию

Масло – 40 г

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте мелко, морковь нарежьте соломкой.

2. Нагрейте котелок, добавьте масло и поджарьте лук, а через 5 минут морковь.Через 5 минут добавьте порезанное мясо, обжарьте 10 минут.

3. Булгур помойте и добавьте к мясу с овощами, туда же добавьте чеснок, специи и готовьте 5-8 минут.

4. Далее влейте 1,5 л воды, чтобы она покрывала все ингредиенты плова на 2-3 см сверху. Оставьте готовиться, пока вся вода не выкипит. Накрыть крышкой и подавайте блюдо горячим.

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