Одним из самых простых блюд из яиц, безусловно, является омлет. И даже такое элементарное блюдо легко испортить. Поэтому здесь важно знать некоторые секреты.

Редакция FoodOboz поделится с вами тремя важными секретами приготовления идеального и пышного омлета.

1. Яйца. Они, во-первых, должны быть свежими. Во-вторых, хорошо взбитыми для того, чтобы омлет приготовился равномерно.

Видео дня

2. Крышка. Омлет нужно готовить обязательно под крышкой – это обязательное условие.

3. Сливочное масло. Несмотря на то, что большинство готовят омлет на растительном масле или смальце, лучшей основой считается сливочное масло, которое делает блюдо нежным и ароматным.

В одном из кулинарных блогов (aleksa_litvish) в Instagram был опубликован рецепт очень нежного омлета, который готовится без молока и по вкусу напоминает суфле.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сливочное масло

Дополнительно:

шпинат – 100 г

чеснок

соль, перец

пармезан

Способ приготовления:

1. Яйца разбить в глубокую миску и начать взбивать миксером, периодически меняя обороты с низких до высоких. Так необходимо сбивать ориентировочно 6 минут, пока масса не станет кремовой. В процессе взбивания нужно посолить яичную массу.

2. Сковороду разогреть и смазать маслом. Вылить яичную массу и готовить на средней температуре 3 минуты.

3. Затем нужно положить несколько кусочков сливочного масла под низ омлета и готовить еще 2 минуты.

4. После этого снять сковороду с огня и оставить на 3-5 минут, учитывая, какую хотите получить готовность омлета.

5. Тем временем нужно протушить шпинат в масле в течение нескольких минут. В процессе добавить порезанный слайсами чеснок, соль и перец.

6. Подавать омлет со шпинатом и посыпать пармезаном. Готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: