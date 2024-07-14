Конечно же, сам по себе лосось – это очень вкусная и питательная рыба. Для получения вкусного блюда достаточно просто бросить кусок лосося на гриль. Но ведь совершенству нет предела. Именно поэтому существует достаточно много интересных рецептов приготовления лосося.

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Одним из них в Instagram поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. Она также добавила, что была поражена от невероятного сочетания вкусов.

Ингредиенты

Стейки лосося – 2 шт

Сок половины апельсина

Соевый соус – 2 ст.л.

Мед – 1 ч.л.

Хлопья острого чили – 0,5 ч.л

Розмарин – 2 веточки

Дольки апельсина – 4 шт.

Лимон – 2-3 дольки

Ингредиенты для соуса

Сливочное масло – 20 гр

Розмарин – мелкая

Мякоть апельсина – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Хлопья чили – 0,5 ч.л.

Крахмал – 1 ч.л. (развести в 100мл холодной воды)

Способ приготовления

1. Стейки промыть и просушить бумажным полотенцем.

2. Вырезать среднюю часть с костями и надрезать кожу с одной стороны до половины.

3. Завернуть мясо рыбы улиткой и связать кулинарной нитью.

4. Соевый соус, мед, сок половины апельсина и хлопья чили смешать.

5. Смазать соусом рыбу, используя ветку розмарина в качестве кисточки. Затем положить его в рыбу.

6. 2 дольки апельсина кладем на рыбку, все остальные и лимон, рядом с рыбой.

7. Выложить рыбу на противне и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов на 30-35 мин.

8. К концу запекания апельсин следует снять с рыбы, чтобы она покрылась корочкой.

Способ приготовления соуса

1. Сливочное масло растопить.

2. Добавить мякоть апельсина и перемешать до однородности.

3. Добавить соль, сахар, чили и розмарин и варить в течение 2-3 минут после закипания.

4. Добавить крахмал и продолжать варить до легкого загустения.

Выложить соус на тарелку, сверху поставить рыбу и попробовать это невероятное блюдо.

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