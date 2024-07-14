Идеальный рецепт лосося: невероятное сочетание вкусов, которое принесет удовольствие.
Конечно же, сам по себе лосось – это очень вкусная и питательная рыба. Для получения вкусного блюда достаточно просто бросить кусок лосося на гриль. Но ведь совершенству нет предела. Именно поэтому существует достаточно много интересных рецептов приготовления лосося.
Одним из них в Instagram поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. Она также добавила, что была поражена от невероятного сочетания вкусов.
Ингредиенты
- Стейки лосося – 2 шт
- Сок половины апельсина
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Мед – 1 ч.л.
- Хлопья острого чили – 0,5 ч.л
- Розмарин – 2 веточки
- Дольки апельсина – 4 шт.
- Лимон – 2-3 дольки
Ингредиенты для соуса
- Сливочное масло – 20 гр
- Розмарин – мелкая
- Мякоть апельсина – 1 шт.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Хлопья чили – 0,5 ч.л.
- Крахмал – 1 ч.л. (развести в 100мл холодной воды)
Способ приготовления
1. Стейки промыть и просушить бумажным полотенцем.
2. Вырезать среднюю часть с костями и надрезать кожу с одной стороны до половины.
3. Завернуть мясо рыбы улиткой и связать кулинарной нитью.
4. Соевый соус, мед, сок половины апельсина и хлопья чили смешать.
5. Смазать соусом рыбу, используя ветку розмарина в качестве кисточки. Затем положить его в рыбу.
6. 2 дольки апельсина кладем на рыбку, все остальные и лимон, рядом с рыбой.
7. Выложить рыбу на противне и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов на 30-35 мин.
8. К концу запекания апельсин следует снять с рыбы, чтобы она покрылась корочкой.
Способ приготовления соуса
1. Сливочное масло растопить.
2. Добавить мякоть апельсина и перемешать до однородности.
3. Добавить соль, сахар, чили и розмарин и варить в течение 2-3 минут после закипания.
4. Добавить крахмал и продолжать варить до легкого загустения.
Выложить соус на тарелку, сверху поставить рыбу и попробовать это невероятное блюдо.
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