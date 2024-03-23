Идеальный салат из курицы и ананаса: секрет в заправке
Салат с добавлением курицы и ананаса это уже очень вкусно. Однако всего лишь несколько манипуляций с заправкой, и блюдо станет действительно идеальным.
Какую именно заправку следует использовать во время приготовления этого салата, рассказала фудблогер с ником tanya.perchik. в Instagram она также добавила подробное описание всех необходимых ингредиентов.
Ингредиенты
- Пекинская капуста
- Куриное филе
- Ананас
- Яйца
- Твердый сыр (по желанию)
- Французская горчица
- Греческий йогурт
Способ приготовления
1.Куриное филе отвариваем до полной готовности.
2.Филе и ананасы нарезаем на кубики примерно одинакового размера.
3. Измельчаем пекинскую капусту и выкладываем в глубокую емкость.
4. Измельченные отварные яйца, куриное филе, ананас и сыр (по желанию), добавляем в емкость с пекинской капустой.
5. Йогурт смешиваем с французской горчицей и заправляем салат.
6. Хорошо перемешиваем и подаем на стол.
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