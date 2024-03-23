Салат с добавлением курицы и ананаса это уже очень вкусно. Однако всего лишь несколько манипуляций с заправкой, и блюдо станет действительно идеальным.

Какую именно заправку следует использовать во время приготовления этого салата, рассказала фудблогер с ником tanya.perchik. в Instagram она также добавила подробное описание всех необходимых ингредиентов.

Ингредиенты

Пекинская капуста

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Куриное филе

Ананас

Яйца

Твердый сыр (по желанию)

Французская горчица

Греческий йогурт

Способ приготовления

1.Куриное филе отвариваем до полной готовности.

2.Филе и ананасы нарезаем на кубики примерно одинакового размера.

3. Измельчаем пекинскую капусту и выкладываем в глубокую емкость.

4. Измельченные отварные яйца, куриное филе, ананас и сыр (по желанию), добавляем в емкость с пекинской капустой.

5. Йогурт смешиваем с французской горчицей и заправляем салат.

6. Хорошо перемешиваем и подаем на стол.

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