Идеальный салат из курицы и ананаса: секрет в заправке

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
24
Идеальный салат из курицы и ананаса: секрет в заправке

Салат с добавлением курицы и ананаса это уже очень вкусно. Однако всего лишь несколько манипуляций с заправкой, и блюдо станет действительно идеальным.

Какую именно заправку следует использовать во время приготовления этого салата, рассказала фудблогер с ником tanya.perchik. в Instagram она также добавила подробное описание всех необходимых ингредиентов.

Идеальный салат из курицы и ананаса: секрет в заправке

Ингредиенты

  • Пекинская капуста
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  • Куриное филе
  • Ананас
  • Яйца
  • Твердый сыр (по желанию)
  • Французская горчица
  • Греческий йогурт

Способ приготовления

1.Куриное филе отвариваем до полной готовности.

2.Филе и ананасы нарезаем на кубики примерно одинакового размера.

Идеальный салат из курицы и ананаса: секрет в заправке

3. Измельчаем пекинскую капусту и выкладываем в глубокую емкость.

4. Измельченные отварные яйца, куриное филе, ананас и сыр (по желанию), добавляем в емкость с пекинской капустой.

5. Йогурт смешиваем с французской горчицей и заправляем салат.

Идеальный салат из курицы и ананаса: секрет в заправке

6. Хорошо перемешиваем и подаем на стол.

Идеальный салат из курицы и ананаса: секрет в заправке

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