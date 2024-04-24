Крабовые палочки – это универсальный продукт, из которого можно приготовить множество разнообразных вкусных блюд. Но чаще их используют в качестве основного компонента для салата.

Фудблогер с ником zhuravlina_cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом приготовления идеального салата с крабовыми палочками. Она утверждает, что весь секрет вкуса салата состоит в его увлекательной заправке.

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Ингредиенты

Крабовые палочки – 200 гр

Кукуруза консервированная – 1 банка

Огурцы – 3-4 шт

Яйца вареные – 5 шт

Соль

Зеленый лук – 2-3 шт

Ингредиенты для заправки

Майонез – 150-180 гр

Сыр твердый – 100 гр

Укроп – пучок

Горчица – 1 ч.л.

Черный перец

Чеснок – 1-2 зубчика

Способ приготовления

1.В глубокой емкости сочетаем: нарезанные огурчики, крабовые палочки, зеленый лук, вареные яйца и консервированную кукурузу.

2. Добавляем соль и перемешиваем.

3. Готовим заправку. В емкость к майонезу добавляем натертый на мелкую терку сыр твердый, мелко нарезанный укроп, горчицу, черный перец и натертый чеснок. Перемешиваем.

4. Соединяем ингредиенты для салата с заправкой. Перемешиваем и подаем на стол.

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