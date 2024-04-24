Идеальный салат с крабовыми палочками: весь секрет в заправке
Крабовые палочки – это универсальный продукт, из которого можно приготовить множество разнообразных вкусных блюд. Но чаще их используют в качестве основного компонента для салата.
Фудблогер с ником zhuravlina_cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом приготовления идеального салата с крабовыми палочками. Она утверждает, что весь секрет вкуса салата состоит в его увлекательной заправке.
Ингредиенты
- Крабовые палочки – 200 гр
- Кукуруза консервированная – 1 банка
- Огурцы – 3-4 шт
- Яйца вареные – 5 шт
- Соль
- Зеленый лук – 2-3 шт
Ингредиенты для заправки
- Майонез – 150-180 гр
- Сыр твердый – 100 гр
- Укроп – пучок
- Горчица – 1 ч.л.
- Черный перец
- Чеснок – 1-2 зубчика
Способ приготовления
1.В глубокой емкости сочетаем: нарезанные огурчики, крабовые палочки, зеленый лук, вареные яйца и консервированную кукурузу.
2. Добавляем соль и перемешиваем.
3. Готовим заправку. В емкость к майонезу добавляем натертый на мелкую терку сыр твердый, мелко нарезанный укроп, горчицу, черный перец и натертый чеснок. Перемешиваем.
4. Соединяем ингредиенты для салата с заправкой. Перемешиваем и подаем на стол.
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