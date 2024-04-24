Идеальный салат с крабовыми палочками: весь секрет в заправке

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Салат с крабовыми палочками

Крабовые палочки – это универсальный продукт, из которого можно приготовить множество разнообразных вкусных блюд. Но чаще их используют в качестве основного компонента для салата.

Фудблогер с ником zhuravlina_cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом приготовления идеального салата с крабовыми палочками. Она утверждает, что весь секрет вкуса салата состоит в его увлекательной заправке.

Идеальный салат с крабовыми палочками: весь секрет в заправке
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Ингредиенты

  • Крабовые палочки – 200 гр
  • Кукуруза консервированная – 1 банка
  • Огурцы – 3-4 шт
  • Яйца вареные – 5 шт
  • Соль
  • Зеленый лук – 2-3 шт

Ингредиенты для заправки

  • Майонез – 150-180 гр
  • Сыр твердый – 100 гр
  • Укроп – пучок
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Черный перец
  • Чеснок – 1-2 зубчика

Способ приготовления

1.В глубокой емкости сочетаем: нарезанные огурчики, крабовые палочки, зеленый лук, вареные яйца и консервированную кукурузу.

Идеальный салат с крабовыми палочками: весь секрет в заправке

2. Добавляем соль и перемешиваем.

Идеальный салат с крабовыми палочками: весь секрет в заправке

3. Готовим заправку. В емкость к майонезу добавляем натертый на мелкую терку сыр твердый, мелко нарезанный укроп, горчицу, черный перец и натертый чеснок. Перемешиваем.

Идеальный салат с крабовыми палочками: весь секрет в заправке

4. Соединяем ингредиенты для салата с заправкой. Перемешиваем и подаем на стол.

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